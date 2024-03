Lucía Sánchez estalla contra la organización de ‘GH DÚO’ por lo que ha descubierto ahora

Parece que Lucía Sánchez no le ha gustado mucho lo que ha visto de su paso por el reality de Telecinco. La ganadora de ‘GH DÚO 2′ ha compartido con todos los seguidores de su canal de ‘Mtmad’ qué hará con los 50.000 euros del premio. También aprovechó para lanzar un dardo contra el programa, denunciando lo que la organización hizo con algunos de sus vídeos.

Apenas una semana después de convertirse en la ganadora de ‘GH DÚO’ frente a Asraf, la gaditana ya ha compartido qué hará con el dinero del maletín. «No he hecho nada porque estoy mirando todavía, pero digo una cosa con claridad: yo no ayudo a nadie para poner una historia en Instagram. Ayudaré y punto.», aclaró la televisiva a sus seguidores.

La queja de Lucía Sánchez a ‘GH DÚO’: «Solo se me ha visto gritando»

Y es que, la antigua concursante de ‘La isla de las tentaciones’ explicó en la gran final que tenía intención de donar parte del premio. Entre sus principales planes está adquirir una segunda vivienda, que tiene pensado poner en alquiler. «Mi próximo objetivo es comprarme otra casa. No igual de grande. No tengo tantas exigencias como tenía para esta», comenzó explicando Lucía Sánchez.

Lucía Sánchez, ganadora de ‘GH DÚO 2’

«Quiero buscar algo cuqui para amueblarlo y alquilarlo. Lo quiero hacer aquí, en mi pueblo», explicó la ex de Manuel González. Fue entonces cuando se pronunció sobre algo que no le había gustado del programa de Telecinco. «Tengo que decir que he visto muy poca cosa, pero creo que ha ganado el 24 horas, porque en los vídeos resúmenes de las galas solo se me ha visto gritando«, espetó la gaditana.

Al parecer, a la triunfadora de esta segunda edición del formato no le habría gustado mucho lo que la organización de ‘Gran Hermano’ ha hecho con sus momentos en la casa. «Gracias a Dios que había 24 horas y se ven los momentos de risa, porque creo que no ha habido ninguno, hasta donde yo he visto», terminó apuntando Lucía Sánchez.