La insólita propuesta de Sandra Barneda a la cúpula de Telecinco con ‘La Isla de las Tentaciones’

Este martes 9 de enero, Telecinco estrenará en prime time la esperada nueva edición de ‘La isla de las tentaciones’, la séptima ya. Por tal motivo, Sandra Barneda ha visitado este lunes ‘TardeAR’ para adelantar algunas novedades de uno de los realities por excelencia de Mediaset.

A raíz de la visita de la presentadora del programa, el espacio vespertino de Telecinco ha abierto un debate sobre quienes caen antes en la tentación, si los hombres o las mujeres. Lolita ha sido la más clara al respecto: «Yo veo a mi pareja que se mete en una piscina a hacer lo que hacen, yo me voy a la casa y lo saco de los pelos». «El problema es que no saca de los pelos al marido o a la mujer, saca de los pelos al otro. Cuando habría que sacar del pelo a la que te ha engañado, que es tu pareja, porque el tentador está ahí y tiene que cumplir», le ha recordado Mario Vaquerizo.

Sandra Barneda tiene claro cuál es la clave del éxito del programa: «Llega la séptima temporada de ‘La isla de las tentaciones’ que ha sido un fenómeno. Este programa ha dejado de blanquear el mundo de las parejas. Porque parece que en las parejas no ocurre nada y en las parejas ocurre de todo, el problema es que lo hacemos de puertas para dentro».

La sugerencia de Sandra Barneda a la cúpula de Mediaset

Tras esto, Sandra Barneda ha lanzado una propuesta a la cúpula de Mediaset: «A mí todo el mundo me dice porqué no se hace una isla de las tentaciones senior. Tenéis el compromiso si los jefes de esta cadena deciden hacer las tentaciones senior la primera pareja es Xavier Sardà y su mujer». Un anuncio que se ha llevado una gran ovación del público.

«Yo quería ir pero no puedo. Me acabo de enterar de que senior es para personas mayores, yo no puedo ir», bromeó Mario Vaquerizo. Sin embargo, Lolita no estaba de acuerdo con esta propuesta: «Por favor, no lo lleves, que yo aprecio mucho a Ana», pidió la cantante refiriéndose a la mujer de Sardà. A lo que este le dijo: «Vendrías tu también». «No, yo no tengo pareja», le recordó su compañera. «Tú tienes que ir de tentadora», propuso entonces Ana Rosa. «Yo ya no tengo edad para estar de tentadora», sentenció la colaboradora.

Sandra Barneda ha insistido en que Xavier Sardà le ha dado su compromiso de participar en ‘La isla de las tentaciones senior’ si es que finalmente se hace. ¿Recogerá el órdago Mediaset y veremos próximamente al comunicador catalán y a su mujer en el reality?