Keroseno propina un ‘guantazo’ monumental a Marc Florensa, pocas veces visto en ‘GH’

Noche muy tensa en ‘GH DÚO’ en la gala extra que Telecinco ha programado este martes con Ion Aramendi al frente. A diferencia de lo ocurrido en ‘GH VIP 8’, se han enmendado los errores y se han emitido imágenes de la convivencia ante los concursantes para generar conflicto. Y la que se ha formado con Keroseno y Marc Florensa ha sido de órdago.

En un momento determinado de la gala, se ha mostrado en el salón un vídeo en el que Keroseno y Marc rajan el uno del otro. Tras verlas, Keroseno no se ha reprimido y ha pasado el ataque de una manera fulminante: «Eres una persona lianta y un tergiversador. Tienes muchas ganas de televisión porque llevas años en el background. Y eso es lo que te molesta. Para brillar tú, necesitas apagar la luz de los demás y necesitas meterte con Ana María, Asraf y meter follón entre ellos. Eres un liante y te has venido aquí con la vida de los demás aprendida. Bueno, no te la tienes aprendida, es que te la sabes porque eres un frikifan de todos y sabes con quién te tienes que pelear. Hoy se te ha empezado a ver la cara, quiero verte la cara, que yo a ti no te tengo miedo. A mí me la sudas».

"Muchas veces pondré cara de asco porque me caes fatal" @paokeroseno no se anda con rodeos con @marcflorensa



🔁 A tope con Keroseno

❤️ Que relaje un poco, que se pasa#GHDúoSuperMartes pic.twitter.com/2PznkLGs87 — Gran Hermano (@ghoficial) January 16, 2024

Un repaso monumental que ha hecho el silencio en la casa y en el plató de ‘GH DÚO’. El aludido, Marc Florensa, no ha sabido cómo reaccionar ante semejantes palabras contra él. Ha preferido no entrar al trapo e incluso ha entonado el mea culpa sorprendentemente: «Respeto lo que dice…Yo estoy aprendiendo. Estoy viendo por primera vez los vídeos. Mis compañeros tienen razón, estoy siendo muy crítico. En muchas cosas tienen razón».

«Y sobre lo que ha dicho Keroseno no le voy a dar bola. Me hubiera interesado tener otro tipo de relación», se ha limitado a decir. Por su lado, Keroseno ha continuado con el brote por la actitud pasiva de la pareja de Aldón en el concurso: «Pero replícame, te he dicho que eres un falso y un teatrero». Sin embargo, Marc Florensa ha permanecido en su sitio y siendo parco en palabras.