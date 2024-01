Juan del Val se moja sin tapujos sobre Bertín Osborne frente a todas las críticas y da que hablar

Este domingo, 7 de enero, en ‘La Roca‘ han debatido sobre la polémica entrevista de Bertín Osborne en la revista ‘¡Hola!’. En ella el cantante asegura que «no ejercerá como padre» del hijo que acaba de tener junto a Gabriela Guillén. Una decisión que ha sido muy criticada pero que, sin embargo, Juan del Val considera «legítima».

El programa vespertino de LaSexta ha contado con la presencia de un abogado que ha explicado los derechos y obligaciones que tendría Bertín Osborne, si se reconoce que el hijo es suyo. Tras conocer la parte legal de la paternidad, Juan del Val ha salido en defensa del artista, y lo ha hecho con una controvertida comparación.

El escritor tiene claro que el padre debe cumplir las obligaciones que le impone la ley, aunque considera que «ejercer de padre» es un concepto muy abstracto. Según él, «hay mucha gente que tiene la patria potestad, que vive en casa con el niño, y que tampoco ejerce de padre».

Juan del Val compara la decisión de Bertín con el derecho al aborto

Acto seguido, ha hecho un paralelismo entre esta decisión de Bertín y el derecho que tienen las mujeres a abortar. «Me parece perfectamente legítimo cuando una mujer decide no ser madre, el padre no tiene nada que decir ahí. Así tiene que ser. Evidentemente, quien tiene que decidir es la madre, punto», ha defendido Juan del Val.

«Podemos valorar éticamente si nos parece bien o nos parece mal. Pero el padre tiene derecho a no ejercer como padre. Evidentemente, a lo que no tiene derecho es a saltarse la ley y a librarse de unas obligaciones que le corresponden», ha proseguido el colaborador de ‘La Roca’.

Sin embargo, Berni Barrachina no estaba nada de acuerdo con su compañero: «Alguien puede decidir no ser padre, pero eso se hace con un preservativo, con una vasectomía o con la castidad». Pero Juan del Val ha señalado que, por esa regla de tres, también se podría culpar a las mujeres de «no haber puesto medios» para no quedarse embarazadas: «¿Cuándo una mujer no quiere ser madre qué pasa? Está en todo su derecho y nadie tiene que decirle: ‘Pues haber puesto medios'».

Antes de concluir, Juan del Val ha querido romper una última lanza en favor del cantante. «Lo que ha hecho Bertín me parece completamente legítimo, salvo en lo que te dice la ley», ha sentenciado el marido de Nuria Roca.