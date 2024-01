Jorge Javier, abatido por el varapalo que ha golpeado su vida: «No sé qué hacer conmigo»

Devastador golpe para Jorge Javier Vázquez. El comunicador está totalmente destrozado tras tener que despedirse de Lima, su galga favorita, tras doce años a su lado. El presentador de ‘Supervivientes’ ha querido decirle adiós públicamente a través de una desgarradora carta publicada en su blog de ‘Lecturas’.

«El jueves por la noche se nos fue Lima. Lima era la mía. Mi galga. Fue la primera que adoptamos en común P y yo», comienza escribiendo, haciendo referencia a su expareja, del que dice que «andábamos en una de nuestras múltiples idas y venidas. Así que la marcha de Lima, después de doce años con nosotros, nos ha dejado un poco para el arrastre».

No obstante, Jorge Javier quiere dejar claro que «Lima sigue estando con nosotros pero de otra manera. Prefiero pensarlo así. Llega una edad que todo te sirve para seguir levantándote». A través de estas líneas, el de Badalona se abre en canal y confiesa estar completamente roto: «Me duelen los ojos. Doce años juntos, Lima. Doce años, que se dice pronto. A lo largo de este tiempo me he separado, he querido ser actor, cantante y a veces escritor. Era presentador. Pero ahora, por encima de todas esas cosas, lo más importante de todo es que ya no estás».

Así fueron los últimos minutos de Jorge Javier con Lima

Jorge Javier ha querido contar lo duros que han sido estos últimos días y cómo ha tenido que aceptar que tenía que despedirse de su mascota favorita. Después de verla dos meses superar distintos contratiempos y de no escuchar a P. cuando le decía que Lima «estaba mayor y muy delgada», la muerte de la galga el pasado jueves le dejó devastado.

Así lo recuerda él: «El jueves por la noche, al preparar las cenas, Lima no apareció. Y eso que cuando había movimiento en la cocina era la primera que se manifestaba. La encontré tumbada en el sillón. Como la otra vez. Con dificultad para respirar». Cuando supo por boca del veterinario que no había nada que hacer, él quiso tener un momento a solas con Lima para poder despedirse de ella.

«Le cogí la cabeza entre mis manos y nos miramos a los ojos, como tantas veces habíamos hecho a lo largo de estos doce años. La acaricié, le dije guapa. Volví a acariciarle la cabecita hasta que en un momento escuché ‘Ella ya no está’. Y aparentemente todo acabó», relata Jorge Javier.

Tratando de sobrellevar como buenamente puede este duro golpe, el presentador ha escrito esta carta para despedirse de su fiel amiga, la que ha estado junto a él en momentos muy difíciles, la que subía las escaleras para recibirle o la que se preocupó tanto cuando sufrió el ictus. «Y vuelvo una y otra vez a esa hermosa canción de ‘El cuarteto de Nos’ que descubrí este verano: ‘Ya no sé qué hacer conmigo'», concluye su escrito, mencionando la letra de uno de sus temas preferidos.