Joaquín Prat para los pies a Isabel Rábago por lo que insinúa de ‘De Viernes’: «Se acabó»

Joaquín Prat le ha dicho «se acabó» a Isabel Rábago en pleno directo de ‘Vamos a ver’. El club social del matinal de Telecinco ha vuelto a centrarse en la entrevista de Carlo Costanzia en ‘De Viernes’ en la que se mostró crítico con el equipo del programa y parecía recular de lo que dijo la semana anterior en una entrevista grabada.

Así, Alessandro Lequio, que no salió bien parado en esa intervención del hijo de Mar Flores, pues le señaló directamente, ha puesto sobre la mesa las «contradicciones» de Carlo. «Dice una cosa en lo grabado y otra cosa cuando está sentado en el plató», ha sentenciado el colaborador.

En ese momento, Isabel Rábago ha tomado la palabra para rebatir lo que estaba apuntando Lequio. «Una cosa es una entrevista grabada y lo que tú utilices para cebar una entrevista, que parecemos nuevos, y otra cosa es lo que tu puedas defender en un plató. A mi me gustaría escuchar el bruto y estoy segura de que no se mueve ni un centímetro ese chaval», ha dicho la tertuliana.

Con este pronunciamiento, la también abogada estaba cuestionando a los compañeros de ‘De Viernes’, interpretándose que estaba insinuando que habían adulterado los brutos para vender mejor la entrevista de Carlo Costanzia. «Estás acusando a los compañeros de ‘De Viernes’ de editar una entrevista. Venga, por favor», ha condenado Alessandro Lequio nada más escucharla.

«¿Ah no? ¿Nosotros no editamos?», ha seguido insistiendo Isabel Rábago. Justo ahí es donde Joaquín Prat ha decidido intervenir muy seriamente. «No, se acabó, se acabó, por ahí no, se acabó, ya está», ha detenido, pues no podía permitir que hubiera una crítica o una acusación tan fuerte hacia un programa de la misma cadena. «Pero que no estoy diciendo eso», se ha defendido ella. «Se zanja la historia», ha cortado de raíz el presentador de ‘Vamos a ver‘.