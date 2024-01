Gonzalo Miró se pronuncia como muy pocas veces sobre Isabel Díaz Ayuso: «A mí me parece…»

Gonzalo Miró acostumbra a protagonizar sonados titulares cada semana en ‘Espejo Público’. Este miércoles, el periodista se ha pronunciado en el programa presentado por Susanna Griso sobre una tema de índole política. El periodista no ha dudado en dictar sentencia sobre las últimas palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid. En concreto, el colaborador se ha pronunciado sobre lo que Isabel Díaz Ayuso dice sobre los parados.

‘Espejo Público’ se hacía este miércoles eco sobre la última polémica protagonizada por Isabel Díaz Ayuso. «Hay muchos sectores que se están quedando sin mano de obra porque la gente, muchas veces, prefiere no trabajar. Muchas veces es casi más rentable no hacerlo, que hacerlo», comenzó explicando la presidenta de la Comunidad de Madrid. «Eso es muy negativo para la economía y, demás, es un mensaje muy negativo para los jóvenes. Viene un mundo muy nefasto para ellos», sentenció Ayuso.

Tras recoger las palabras de la presidenta madrileña, Marta Robles fue la primera de los presentes en plató en opinar sobre el discurso. La colaboradora se alineó del lado de Ayuso, y aseguró que conoce de primera mano la dificultad de muchas personas para encontrar trabajadores. «Hay gente que prefiere cobrar una paga y complementar ese salario con otro trabajo en negro», aseguró la periodista. Sin embargo, su compañero Gonzalo Miró no estaba nada de acuerdo, y manifestó su contundente opinión.

Gonzalo Miró carga contra Ayuso: «Una de sus innumerables estupideces»

Miró no dudo en lanzarse contra la presidenta por sus polémicas palabras sobre la población inactiva. «A mí me parece una de sus innumerables estupideces. Una más. Acordémonos de cómo calificaba a las colas del hambre en su momento», señaló el periodista al resto de sus compañeros, que no comulgaba con el discurso de Ayuso. Pero el colaborador de ‘Espejo Público’ no se quedó ahí.

Gonzalo Miró en ‘Espejo Público’

«Si por ella fuera, creo que probablemente quitaría los subsidios, pero lo que tiene que hacer, si realmente cree que esto es un problema, es decirle a sus colegas de la pasta que paguen mejor», sentenció Gonzalo Miró, que no dudó en pronunciarse alto y claro. Pero el comunicador fue un paso más allá, manteniéndose firme en su discurso. «Hay que acabar con el mito de que la gente no quiere currar, porque no es verdad», espetó Miró.

«La gente lo que quiere es tener un sueldo digno y una vida digna. La gente lo que no está dispuesta es a partirse el lomo por dos pesetas, ¡normal, claro! ¡Pero es que eso es lógico!«, exclamó el colaborador, visiblemente enfadado con el alegato a favor de su compañera hacia Ayuso. Sin embargo, Marta Robles hizo oídos sordos y siguió con su teoría.

Entonces, Gonzalo Miró volvió a estallar en pleno directo. «¿Que hay gente que es pirata? ¡En todos los sitios! Y habrá otros que vayan al hospital buscando una baja que no necesitan para no ir a trabajar, pero esa no es la norma general. La gente quiere tener una vida digna y un sueldo con el que quiere vivir», insistió el periodista. Entonces, Susanna Griso zanjó el tema introduciendo otro asunto en la mesa de debate para dejar atrás la discusión.