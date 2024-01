Gonzalo Miró desmonta de forma demoledora a Ayuso y Feijóo en La Sexta: «Me siento insultado»

‘Más Vale Tarde’ analizaba este lunes las últimas declaraciones de Alberto Núñez Feijóo contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Unas palabras que Gonzalo Miró ha sentenciado duramente desde el programa de La Sexta, una crítica que también aplica a Isabel Díaz Ayuso.

El pasado domingo el PP convocaba una concentración en la madrileña Plaza de España para protestar nuevamente contra la ley de amnistía y las cesiones del Ejecutivo a los independentistas catalanes. Se trata de la cuarta movilización desde el pasado otoño que convoca la cúpula del Partido Popular.

Durante la protesta, Alberto Núñez Feijóo habló de «rescatar democráticamente a España». Unas palabras que fueron muy criticadas por Gonzalo Miró en el programa que conducen Iñaki López y Cristina Pardo. El colaborador reconoció sentirse insultado cuando habla» el gallego. Algo que también aplica a Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid.

«Por aclarárselo al señor Feijóo, yo sí me siento insultado cuando habla. Cuando habla Feijóo me siento insultado y cuando habla Ayuso, como madrileño, también me siento insultado. Entre otras cosas porque él viene a decir: ‘Yo nunca voy a insultar a los votantes de izquierdas o del PSOE’. Se debe pensar que somos todos gilipollas y no lo somos», ha sentenciado. Entonces, por aclarárselo a él, a Ayuso y a toda la corte que viene detrás, decidles que yo, y seguro que no soy el único, sí me siento insultado cuando hablan», añadía.

Gonzalo Miró sale en defensa de Pedro Sánchez: «Tiene que responder»

Al ser preguntado por las palabras de Pedro Sánchez sobre la ‘fachosfera’, Gonzalo Miró cree que es conveniente ·»escuchar a las dos partes». En este sentido, considera que si tu rival político opta por «enfangar el terreno de juego», el presidente del Gobierno tiene que «responder».

«La alternativa es no entrar a contestar, y eso es abandonar el partido para tu rival. Ese debate lo entiendo. Porque la alternativa es dejar que la oposición haga y diga lo que le de la gana», sentencia el colaborador, defendiendo así la expresión acuñada por Sánchez para referirse a los políticos de derechas.