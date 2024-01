‘First Dates’ se paraliza por la exigencia de un soltero en plena cita que no tiene precedentes

Este miércoles, 10 de enero, Cuatro ha emitido una nueva entrega de ‘First Dates’. Dos de sus protagonistas han sido Jesús y Julia. Él es un comercial jubilado de Ávila que, en sus palabras, siempre ha sido «un caballero». «A la mujer hay que tratarla bien, si quieres que esté contenta», aseguró nada más entrar en el restaurante del programa.

El soltero acudió a ‘First Dates’ en busca de una mujer humilde, agradable y «casera». Su cita cumplía esos requisitos. Julia es una jubilada de Toledo que, enseguida, ‘conquistó’ a Jesús. «Es una mujer guapa y de mi estilo. Creo que podemos tener algo juntos», reconoció ante al equipo del dating show.

Sin embargo, Julia no sintió lo mismo que Jesús. Así lo reconoció ella misma ante las cámaras de ‘First Dates’: «Me parece muy mayor, aunque solo tenga un año más que yo». Tras una breve presentación, ambos pasaron al interior del restaurante para seguir conociéndose. Durante la cena, la manchega le contó que se quedó viuda justo después de separarse de su exmarido. A raíz de esto, el hombre le hizo una advertencia: «Yo te soy claro, no quiero viudas».

La soltera se quedó estupefacta ante este aviso, y no dudó en preguntarle cuál era el motivo de esa exigencia. A lo que él respondió: «Porque las mujeres viudas solo me hablan de su marido y yo no quiero hablar del pasado. No me importaría tener una mujer prostituta, si conmigo se lleva bien y yo con ella. Lo que haya pasado me da igual, a mí lo que me importa es el ahora». Unas palabras que dejaron a Julia y al equipo del espacio completamente en shock.

Tras esto, Jesús le confesó que él busca una mujer «que no sea muy pinturera». Ella no entendió a que se refería el abulense, por lo que su cita le explicó que no le gustan las mujeres que se arreglan demasiado. «Pues yo voy a la peluquería todas las semanas. Hay que estar guapa», le dejó claro la toledana. Algo que a él no le gustó demasiado, como así declaró ante los redactores de ‘First Dates’: «Me parece un poco pinturera».

Aunque Jesús habló mucho durante la cena, a ella no le interesó demasiado lo que le contó. «Habla mucho, pero tampoco dice nada. Me gustan las personas que hablan, pero que cuenten cosas interesantes, que haya una buena conversación», aseguró Julia, que se quedó todavía más atónita cuando él se levantó de su asiento y se puso a cantar una canción de Camilo Sesto.

Julia puso caras extrañas de circunstancia al escucharle cantar. «Si te soy sincera, no es que lo haga muy bien. Pero bueno, al hombre le gusta», se sinceró la soltera ante el equipo de ‘First Dates’. Al llegar la decisión final, Jesús respondió que tendría una segunda cita con la toledana. Pero, por el contrario, ella se negó a aceptar las excéntricas exigencias del soltero, así es que le dio calabazas: «Como amigo lo que quieras, pero como pareja no llegaríamos a ningún puerto», sentenció.