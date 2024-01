‘Espejo Público’ saca partido así de la polémica de Ágatha en ‘Bailando con las estrellas’

La polémica de Ágatha Ruiz de la Prada en ‘Bailando con las estrellas’, el nuevo concurso de Telecinco de la noche de los sábados, ha llegado sorprendentemente hasta Atresmedia. Primero, se comentó en ‘Aruseros’ en La Sexta y, este jueves, se ha aludido a ello en ‘Espejo Público’ al tener a Carmen Lomana en plató.

Y es que es de dominio público que la relación entre la diseñadora y la empresaria no es buena. De hecho, Lomana echó más gasolina a su cruzada pública publicando un tuit demoledor contra Ágatha por no aceptar la puntuación del jurado y abandonar a las bravas y de muy malas formas el programa.

«La cadena, Telecinco, debería saber a quién contrata. Si Ágatha es arrítmica, no puede vender eso como un valor, diciendo que bastante hace estando en el programa. Poniendo como disculpa la edad. Si te consideras anciana incapaz, no hagas perder el tiempo», sentenciaba la colaboradora de ‘Espejo Público’.

Y no se quedó ahí: «La soberbia, la falta de educación, que no tiene ni idea de lo que es bailar, abandonando el programa porque no le gusta la puntuación. Es una falta de respeto a la cadena y a la audiencia digna de ella. Verla bailar era ver a Lina Morgan en su comicidad». Como era de esperar, la diseñadora no ha dudado en contestar públicamente a través de los micros de Europa Press: «Mira, no le quiero contestar, pero yo me acuerdo que cuando yo tenía 20 años, ella ya era una señora mayor».

Un nuevo charco en el que se ha metido de lleno Carmen Lomana y que ha sido abordado en el matinal de Susanna Griso este 18 de enero, donde le han señalado por meterse en una nueva guerra sin necesidad. «Yo no me he metido en ninguna guerra, yo he opinado», se ha defendido.

«Ha tenido una actitud en un concurso porque no le ha dado el jurado la puntuación que ella pensaba que tenía que darle y ha sido una actitud de una soberbia y una falta de humildad», ha incidido la aristócrata. «Pero qué necesidad tenías tú de hacer esas declaraciones donde le dices lo que le dices», le ha cuestionado Miquel Valls, copresentador de ‘Espejo Público’.

«Ella ha dicho que es mayor y que como es mayor que los otros concursantes le tienen que dar mayores puntaciones y eso no es una disculpa. Una disculpa es decir: ‘yo es que no soy muy buena bailando, pero me voy a esforzar, y no decir lo que dijo'», ha insistido Carmen Lomana. «Pero quién te llama a ti para que te metas en ese charco», le han reprendido en ‘Espejo Público’. «Yo he estado en Supervivientes con sesenta y tantos y nunca dije que era la abuela cebolleta», ha zanjado ella.