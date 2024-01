Carmen Lomana abre fuego con lo que dice de Ágatha Ruiz de la Prada y su espantada en Telecinco

En los últimos meses, por no decir años, Carmen Lomana y Ágatha Ruiz de la Prada han demostrado tener una guerra entre ellas. Las dos no han dudado en lanzarse dardos en diferentes entrevistas. Aunque parecía que este enfrentamiento vivía un impass, la participación de la diseñadora en ‘Bailando con las estrellas‘ ha provocado que vuelva a reabrirse la guerra.

Ágatha Ruiz de la Prada fue una de las protagonistas del estreno de ‘Bailando con las estrellas’ en Telecinco y no por su baile. Y es que la diseñadora no dudó en tirar por tierra las valoraciones del jurado después de ver como iba a quedar en última posición. Así, Ágatha se revolvió contra el jurado profesional del formato y se atrevió incluso a decir que no era lo que le habían dicho desde la dirección del programa por lo que aseguró que se marchaba del programa.

Tras ver lo sucedido con su archienemiga y de ver el ‘teatrillo’ que montó antes de decir que se da por eliminada, Carmen Lomana no ha dudado en aprovechar la ocasión para volver a cargar duramente contra la que fuera mujer de Pedro J. Ramírez.

«La soberbia, la falta de educación, que no tiene ni idea de lo que es bailar, abandonando el programa porque no le gusta la puntuación. Es una falta de respeto a la cadena y a la audiencia digna de ella. Verla bailar era ver a Lina Morgan en su comicidad», empieza escribiendo la socialité en su cuenta de «X».

Pero lejos de quedarse ahí, Carmen Lomana tampoco duda en señalar a Telecinco por contratarla. «La cadena, Telecinco, debería saber a quién contrata. Si Ágatha es arrítimica, no puede vender eso como un valor, diciendo que bastante hace estando en el programa. Poniendo como disculpa la edad. Si te consideras anciana incapaz, no hagas perder el tiempo», sentenciaba la colaboradora de ‘Espejo Público’.

La soberbia, la falta de educación de una persona que no tiene ni idea de lo que es bailar abandonando el programa porque no le gusta la puntuación es una falta de respeto a la cadena, y a la audiencia digna de ella. Verla bailar era ver a Lina Morgan en su comicidad. — Carmen Lomana (@Carmen_Lomana) January 14, 2024