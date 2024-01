Encuesta: ¿Quién quieres que sea el octavo expulsado de ‘OT 2023’: Álvaro Mayo o Paul?

Cada vez queda menos para conocer al ganador de ‘OT 2023′. De hecho, en un mes ya sabremos la identidad del duodécimo vencedor de la historia del talent show. Este lunes 22 de enero, Prime Video ha emitido la gala 8 del formato presentado por Chenoa.

La octava gala de ‘OT 2023’ arrancaba por todo lo alto con la actuación grupal de los diez concursantes que todavía seguían en la academia, que esta semana interpretaban el célebre «Believe» de Cher. Después llegaba el turno de Bea y Cris, los nominados de esta semana y posteriormente las actuaciones de examen del resto de concursantes.

Después de conocer el veredicto del público y de despedir a Cris como séptimo concursante expulsado de ‘OT 2023’, llegaba el momento de conocer al último nómada favorito de esta edición que tiene derecho a ser inmune. Después de que la semana pasada fuera Juanjo, en esta ocasión los más votados por el público eran Lucas, Álvaro Mayo y Ruslana. Pero el más votado con un 32% era Lucas.

Después, llegó el momento más esperado de la cuarta gala de ‘OT 2023’, la valoración del jurado formado por Buika, Pablo Rouss y Cris Regatero, que en esta gala 8 además ha contado con la argentina Emilia como jurado invitada además de protagonizar la actuación estelar de la noche.

Ruslana y Bea, salvados por los profesores y los compañeros

La primera en nominar en esta gala 8 de ‘OT 2023’ era Cris Regatero al hablar con Paul. «Hoy os ha tocado un tema muy romántico. Se nos ha quedado un poco a medio gas la actuación pero desde el principio hemos visto un talento en ti, con personas como tú la gente se engancha a la música», le decía la locutora.

Buika era la encargada de hablar con Bea y de nominarla por segunda semana consecutiva. «Programa a programa noto que te cuesta sacar tu voz. ¿Por qué escondes tu voz? Cuando tú cantas tienes que cantar con tu voz, hablar por ti, sentir por ti. No es correcto imitar a los artistas que nos gustan. Tu voz es la mejor, pero esta semana te voy a volver a nominar», le decía la cantante provocando la indignación del público.

Buika también era la encargada de nominar a Álvaro Mayo. «Me alucinas como cantas, me gusta mucho la personalidad que tienes. Pero no te he notado muy cómodo con la canción. No sé que habrá sido pero no te notaba cómodo y por eso te nomino esta semana», le remarcaba la cantante.

Finalmente, Pablo Rouss nominaba a Ruslana. «Eres una artista completísima y me da rabia pensar que esta actuación te ha superado un poco. Te lo has currado muchísimo pero nos ha faltado ese punto tan sorprendente cuando actúas. Hoy no nos pareció así y por eso te tenemos que nominar. A veces el esfuerzo y los resultados no van de la mano, pero tú has dado el 100%», añadía el productor musical.

Tras las nominaciones del jurado era el turno de los profesores de la academia de ‘OT 2023’. Noemí Galera, como directora de la academia, no dudaba en decir que había sido una gala con mucho nivel. «Si hay alguien que durante toda esta edición ha trabajado al 100% y ha tenido canciones de gran exigencia vocal y física y que nunca ha bajado su nivel de exigencia y que estamos convencidos de que es una estrella en mayúsculas es Ruslana», aseveraba la directora al salvar a la benjamina de la edición.

Justo después, eran los compañeros los que tenían que decir a quién salvaba cada uno de ellos. Y la más votada por todos sus compañeros era Bea con cuatro votos frente a los dos que obtenía Paul y el cero apoyo recibido por Álvaro Mayo a quién ya salvaron en semanas anteriores.

Lucas – Paul

Juanjo – Bea

Chiara – Bea

Naiara – Paul

Martin – Bea

Ruslana – Bea

Con la salvación de Ruslana y Bea, Álvaro y Paul, los componentes de uno de los grandes shippeos de esta edición, el «Polvorón», son los nuevos nominados. Para uno de ellos la aventura se acabará el próximo lunes.