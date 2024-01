El público de ‘El Desafío’ clama por lo ocurrido en la gala 3: «El mayor tongo de la historia»

Este viernes 26 de enero, Antena 3 ha emitido una nueva entrega de ‘El Desafío’, en la cual Pablo Castellano se ha rebelado contra los miembros del jurado por lo que él consideraba una «injusticia». Y es que, tras una semana de mucho entrenamiento y sufrimiento, el concursante cree que no se le ha valorado lo suficiente.

Pablo se ha batido en duelo con Chenoa. El reto consistía en cruzar en patinete una pasarela de 15 metros de obstáculos suspendidos a más de 5 metros de altura. La cantante ha abandonado la prueba tras dos intentos debido a sus problemas de vértigo. Por el contrario, el marido de María Pombo sí que ha completado el circuito en 2 minutos y 12 segundos.

Sin embargo, y pese a la dificultad del reto, el joven ha sido valorado con unas puntuaciones bastante bajas por parte del jurado de ‘El Desafío’. Juan del Val le otorgó un 7, Pilar Rubio le dio un 6, y Santiago Segura otro 6. Es decir, un total de 19 puntos con los que él no estaba de acuerdo, pues cree que se merecía más. «Te voy conociendo algo ya, Pablo, y entiendo que esperabas algo más», le comentó Roberto Leal al ver su cara, visiblemente decepcionado.

Pablo Castellano se rebela contra los jueces de ‘El Desafío’ y Santiago Segura le pide perdón

Algo en lo que coincidía Chenoa: «Estoy con él, yo también esperaba más». Acto seguido, Pablo Castellano procedía a explicarse: «Entiendo que mis compañeros han hecho lo que han podido. Algunos han terminado el reto, pero invito a que se suban a hacerlo, porque esto sí que me parece injusto. Igual que, en otros programas, te digo que lo entiendo por X o por B, te digo que esta vez me parece injusto».

«Todas las pruebas son complicadas, como bien ha explicado Juan. Hay veces que, si no la superas, es lo que hay, por complicada que sea. Pero es que yo la he superado y me parece injusto», ha considerado el marido de la influencer. Tras esto, Roberto Leal ha dado la palabra a los jueces de ‘El Desafío 4’ por si alguno de ellos tenía algo que decir al respecto.

El primero en tomar la palabra ha sido Santiago Segura, quien le daba la razón: «Es injusto, porque realmente este concurso es injusto. Somos jueces, pero no aplicamos leyes, aplicamos nuestro criterio, que puede estar equivocado. Te habría dado el 7, pero se lo he prometido a Adrián. A él le he visto angustiado de verdad y, además, se ha lesionado. Ha ido más allá de lo que exigimos. Te pido perdón, Pablo».

Por su parte, Pilar Rubio ha sido más dura que su compañero: «Entiendo tu enfado. Pero para mí es mucho más complicada lo de Mónica (Cruz) o la de Mario (Vaquerizo)». Finalmente, Pablo Castellano se ha tenido que conformar con esos 19 puntos en una tercera gala de ‘El Desafío’ que ha terminado con la controvertida victoria de Mar Flores.

Los usuarios de ‘X’ dan la razón a Pablo Castellano ante la «injusticia» y critican la victoria de Mar Flores

👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼 Chapó Pablo Castellano. Toda la razón. No he visto programa más injusto ni jueces con menos criterio que estos. #ElDesafío3 — S α r α 🌸 🏹 (@itsarax) January 26, 2024

mar flores ganando el desafio por solo un misero baile, yo si fuese pablo castellano y adrian lastra les denunci0#eldesafio3 — No sabe no contesta 🍀 (@Glowintheddark) January 26, 2024

Hoy debería haber ganado Pablo Castellano o Mónica Cruz. El reto de Mar Flores hoy no ha sido como para ganar ésta noche, aunque lo haya hecho genial. #ElDesafio3 — SABRINA (@_SrtaSabrina_) January 26, 2024

La verdad que me parece de coña que pablo castellano no haya estado entre los dos primeros #ElDesafío3 — reinona (@puesansi) January 26, 2024

ES SUPER INJUSTO LO DE PABLO CASTELLANO!!! Valorar mas la chorrada de Vaquerizo que lo de Pablo es MUY INJUSTO!!! 😡😡#ElDesafio3 — Maria💙Albatros🦅Hanker💘 (@Maria_CanBebek) January 26, 2024

El mayor tongo de la historia de la televisión #eldesafio3 https://t.co/lmiSYxh5eG — ANDRIU💃🏼🤪 (@parradista_00) January 26, 2024

#ElDesafío3 esto es más injusto hoy se merecía ganar Pablo la verdad. Todo la razón — Azu y Chris.TE AMO! (@AZUCHRISTEAMO) January 26, 2024

#eldesafio3 es tan injusto que gane Mar hoy… — LAURA🜲 (@Lauura_rc) January 26, 2024

Me parece súper injusto que haya ganado ella… #ElDesafio3 — 𝐦𝐚𝐫𝐢𝐚 🍯 (@_mariiazgz) January 26, 2024

Me parece una falta de respeto que Pablo no haya ganado cuando fue el mejor desafío con muchisima diferencia en un programa con un nivel tan sumamente bajo. Me alegro q se haya quejado de su puntuación pq es muy injusto #ElDesafio3 — Daniel 🇮🇨 (SALVAR ÁLVARO) (@Dani_fc6) January 26, 2024

ES SUPER INJUSTO LO DE PABLO CASTELLANO!!! Valorar mas la chorrada de Vaquerizo que lo de Pablo es MUY INJUSTO!!! 😡😡#ElDesafio3 — Maria💙Albatros🦅Hanker💘 (@Maria_CanBebek) January 26, 2024