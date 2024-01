Cristina Cifuentes echa más leña al fuego en ‘TardeAR’ con el polémico Baltasar de Almeida

Ya es habitual que cada año se generen polémicas con respecto a algunas cabalgatas de Reyes o al hecho de que se pinte de negro a alguien para hacer del rey Baltasar. Y eso es lo que ha vuelto a suceder con lo que ha hecho el ayuntamiento de Madrid en el distrito de Chamberí. Un asunto que este viernes ‘TardeAR‘ ha llevado a su mesa de debate con Cristina Cifuentes muy crítica con el rey mago elegido por el consistorio gobernado por José Luis Martínez Almeida.

«Hay un clásico cuando se acerca la noche de reyes es que últimamente hay alguna polémica. Y la última tiene como protagonista al rey Baltasar. Distrito de Chamberí en Madrid, y lo que ha pasado es que la junta municipal ha enviado felicitaciones personalizadas de los reyes magos y ha llamado la atención que este emisario del rey Baltasar no era negro, tenía la piel pintada y además hablaba con un acento que no sabeos exactamente identificar a que país pertenecía», explicaba Frank Blanco dando paso al vídeo.

Cristina Cifuentes carga contra el rey Baltasar del Ayuntamiento de Madrid

Tras el vídeo, Cristina Cifuentes no se contenía. «¿Qué le pasaba a este hombre? ¿Qué había comido y bebido?», se preguntaba la que fuera presidenta de la Comunidad de Madrid en ‘TardeAR’. «Es que no se le entendía ni hablando a esta persona», añadía la ex política del PP.

«Ahora hay una película de esta casa, la de los apellidos marroquís. Yo esto lo veo un poco como los ocho acentos marroquís, un poco de Ceuta, un poco de Melilla», comentaba por su lado Bibiana Fernández. «Es un poco brasileiro», apostillaba Iván González.

«Es un acento forzado. Porque si tú tienes un acento no tienes que forzarlo. A mí me ha parecido, lo siento completamente ridículo, lo digo de verdad», soltaba entonces sin ningún pudor Cristina Cifuentes. «Más bien es racista porque literalmente estás suplantando una identidad», aseguraba por su lado Alberto Sotillos.

«Racista no sé, pero ridículo mucho», insistía Cristina Cifuentes. «Racista no porque es como cuando vas a un restaurante asiático y ves a gente caracterizada. Y si Baltasar es negro tiene que mandar a un emisario negro», trataba de defender Iván González.

Pero Alberto Sotillos era muy claro al replicarle. «Pero es que hay muchos españoles negros y hay pajes negros, no necesitas forzar un acento ni hacer nada de esto», remarcaba el sociólogo. «Eso con un buen casting se arregla», añadía Frank Blanco. «A mí es que me parece una performance de lo más ridícula. Da hasta miedo los reyes magos así», añadía Cifuentes.

«A mí también me sorprende que alguien lo haya visto y le haya dado a enviar», concluía Sotillos. «Porque hay gente para todo en el mundo, pero…», apostillaba Cristina Cifuentes.