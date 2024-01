Carmen Lomana pone la guinda al definir así el polémico cartel de Semana Santa de Sevilla

Han pasado varios días desde que se presentó el cartel de la Semana Santa de Sevilla y la polémica sigue coleando por todas partes. No hay casi nadie que no se haya manifestado al respecto. Los últimos han sido Pedro Ruiz y Carmen Lomana.

La empresaria y colaboradora de programas como ‘Espejo Público’ y ‘D Corazón’ se ha pronunciado sobre este asunto en su participación en el espacio ‘Las mañanas Kiss’ de Kiss FM en el que interviene de forma habitual.

Así, cuando le han preguntado por qué opina del cartel creado por el artista Salustiano García, Carmen Lomana no se ha contenido. «A mí precioso», empezaba diciendo al respecto. «Además cuando lo ves por primera vez, crea inquietud», asevera. «Dices, ¿eso? ¿Semana Santa? No es un Cristo doliente, no es un Cristo sangrando, es un Cristo resucitado», destacaba la colaboradora.

«Cuando muere y resucita triunfante con toda esa luz que además en las escrituras tú es que en el juicio final si crees en esto, hemos resucitado todos y vamos a resucitar bellos. Es un cristo triunfante«, remarcaba Lomana dejando claro su postura.

Y cuando le preguntan por Salustiano García, Carmen Lomana es clara al decir que no es para «nada culpable». «Es un artista y lo que tiene que crear es una obra trasgresora, que no sea más de lo mismo y sobre todo crear emoción y desconcertar a veces», sentenciaba.