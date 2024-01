Avance semanal de ‘Pecado original’: Ender se cobra su gran venganza contra todos

‘Pecado original‘, la serie turca diaria de Antena 3, atraviesa otra semana llena de gran tensión donde Ender se siente desolada y con sed de venganza contra todos los que la han hecho daño, mientras su inesperada alianza con Halit podría acabar destruyendo a su hasta ahora amiga Yildiz. La ficción otomana estrenará en su hora habitual, las cinco de la tarde, cinco nuevos episodios en la semana del 29 de enero al 2 de febrero de 2024 en Antena 3.

En el último capítulo ofrecido de ‘Pecado Original’, conocimos que Halit y Erim sí que escucharon la discusión entre Yildiz y Ender. Ambos descubrieron que Yildiz solo quiere el dinero de Halit, pero que en realidad está enamorada de Kerim. Por ello, padre e hijo alcanzaron un pacto: recopilar información contra Yildiz que permita probar su relación con Kerim, con el objetivo final de hacerse con la custodia de su hijo Halitcan y acabar destruyendo a la que iba a ser su nueva mujer.

En la próxima entrega de ‘Pecado original’, Erim acaba yéndose a vivir con su madre durante un tiempo, para evitar acabar contando lo que se traen entre manos contra Yildiz. A su llegada, Ender sospecha que algo le ocurre a su hijo. Finalmente, Ender consigue que Erim acabe largando todo, y descubre sin esperarlo que Halit escuchó su discusión con Yildiz.

Después, Ender consuma un inesperado plan: va a convertirse en la aliada inesperada que le ofrecerá ayuda a su socio y exmarido, cuándo él ha perdido la esperanza, y Ender quiere utilizar a su amiga para recabar pruebas contra ella y dárselas a Halit. Por ello, su exmujer decide hacer las paces con Yildiz lo antes posible, ganarse de nuevo su confianza y así reunir información suficiente sobre Kerim, para luego contárselo a Halit y entregarle todas las pruebas.

¿Qué va a suceder a lo largo de esta próxima semana en ‘Pecado original’? Conoce aquí las novedosas tramas de la serie turca del lunes 29 de enero al viernes 2 de febrero cuyos nuevos capítulos se verán tras ‘Amar es para siempre’, a partir de las 17:00 horas en Antena 3:

‘Pecado original’ – Capítulos del lunes, 29 de enero al viernes, 2 de febrero:

Halit y Halit Can en ‘Pecado original’

En las últimas tramas de ‘Pecado Original’ hemos comprobado que las traiciones más cerca que nunca, Halit escuchó a Ender decirle a Yildiz que estaba enamorada de Kerim, y, aunque fingió que no lo había escuchado, tanto él como Erim descubrieron la bomba. Ahora se ha propuesto quitarle la custodia de Halit Can y destruirla. ¿Lo conseguirá? ¿Podrá llevar su malvado plan en secreto o se le escapará a Erim? ¿Cómo hará para seguir adelante con la boda si no pretende casarse?

Por su parte, Ender está más hundida que nunca. Su matrimonio con Kaya ha terminado y su relación está totalmente rota. Además, se siente traicionada por la que era su mejor amiga: Yildiz. La madre de Erim hará lo que sea necesario por recomponerse y devolverle todo el daño a los que se lo han hecho. Por ello, la mujer pensará en un plan para vengarse de todos los que le han herido. Y además, va a jugar a llevar dos caras, y a dos bandas, para salirse con la suya.

Ender consuma su acercamiento a Yildiz para destruirla en ‘Pecado original’

Mientras tanto, Yildiz no se imagina que su futuro marido está conspirando contra ella y que, su mejor amiga está tan enfadada con ella. ¿Será consciente en algún momento la joven de que varias personas quieren conspirar contra ella? Mientras tanto, ¿cómo será su relación con Kerim? ¿Seguirá adelante con la boda con el magnate?

¿Qué estará tramando, mientras tanto, Sahika? Se ha propuesto enemistar a Ender y Yildiz para siempre… ¿lo logrará? ¿Ha conseguido destruir a Ender o ésta se vengará de ella?