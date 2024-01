Avance semanal de ‘Pecado original’: Dos rupturas y un matrimonio que lo cambiará todo

‘Pecado original‘, la serie turca diaria de Antena 3, encara una impactante próxima semana que llega repleta de novedades y giros, dónde lo más relevante serán las rupturas de Ender y Kaya y Kerim y Yildiz, quien volverá con Halit de forma inesperada. La ficción ofrecerá en su hora habitual cinco nuevos episodios en la semana del 8 al 12 de enero de 2024 en Antena 3.

En el último capítulo ofrecido de ‘Pecado Original’, Ender ejecutaba su mayor farsa con Kaya, al asegurarle haber transferido sus acciones del Holding a sus hijos. No obstante, todo se trataba de un peligroso montaje, y ella no cedía sus acciones siguiendo bajo su poder. Mientras que Yildiz perdonaba a Kerim, tras asegurarle que no tiene nada con Sahika.

En la próxima entrega de ‘Pecado original’, Sahika edita un audio de Kerim para que Ender piense que están juntos de verdad. Tras escuchar la conversación, Ender habla con Yildiz y ella se queda muy afectada, sin saber nuevamente que Sahika está detrás de todo y que ha orquestado otra gran mentira.

Por su lado, Kerim quiere despedirse y dejar su proyecto de robar el dinero del holding. Quiere renunciar a sus planes por Yildiz, ya que si ella se entera de que es un estafador la perderá para siempre.

Finalmente, Yildiz aceptará volver con Halit porque piensa que Kerim es un mentiroso y que tiene una relación con Sahika. Por su parte, Kerim se queda en shock al descubrir que Yildiz va a casarse otra vez con Halit.

Será en el capítulo del martes cuando Kerim y Yildiz coincidirán en un restaurante con sus respectivas parejas. Ambos se quedan a solas un momento y Kerim confiesa a Yildiz que ella era todo lo que quería. Justo aparece Halit y cortan la conversación.

Además, Sahika se va a enterar de que el holding solo tiene tres socios: Halit, Ender y ella. Descubrirá que realmente no se hizo ninguna transferencia de acciones de Ender a sus hijos y se va a cobrar la venganza.

¿Qué ocurrirá a lo largo de esta semana en ‘Pecado original’? A continuación, adelántate a las próximas tramas de la serie turca del lunes 8 al viernes 12 de enero que se emitirán justo tras ‘Amar es para siempre’, a partir de las 17:00 horas en Antena 3:

‘Pecado original’ – Capítulos del lunes, 8 de enero al viernes, 12 de enero:

La familia Argun en ‘Pecado original’

Los próximos capítulos de ‘Pecado original’ van a estar marcados por una sucesión de giros que van a acabar con dos parejas rotas, y una petición de matrimonio que lo cambiará todo. Todo comenzará con Yildiz y Kerim dándose una oportunidad como pareja después de aclarar el malentendido que había surgido con Şahika. La hermana de Kaya se había inventado que salía con el amigo de Mert para que Halit no pensase que iba detrás de su ex mujer y eso le había roto el corazón a la joven Yilmaz.

Aunque ahora mismo Yildiz está feliz e ilusionada, este estado no le durará mucho tiempo, ya que su amiga Ender se presentará en su casa con malas noticias. Şahika ha conseguido hacerle creer que su relación con Kerim es verdadera y eso destrozará a la joven Yilmaz, ya que pensará que el joven directivo del que se había enamorado se ha estado riendo de ella.

Llena de rabia hacia Kerim, Yildiz decidirá llamar a Halit y le comunicará que acepta su propuesta de matrimonio, algo que al empresario le hará especial ilusión. Kerim por su parte, se quedará en shock cuando descubra los nuevos planes de Yildiz y tomará medidas al respecto. Tras sus intentos fallidos de obtener respuestas de Yildiz, y preso de su enfado, Kerim termina concertando una cita con Sahika. Después, Halit y Yildiz y Kerim y Sahika coinciden fortuitamente en el mismo restaurante, y allí Kerim se declarará a Yildiz en los pasillos de los baños.

Por su parte, Şahika seguirá intentando separar a su hermano de Ender, ya que el matrimonio se ha vuelto a unir después de la crisis por la que han pasado. Todo cambiará cuando la hermana de Kaya descubra que Ender ha mentido y que en realidad no le ha transferido las acciones de la empresa a sus hijos, pese a que se lo prometió a su marido después de darla un ultimátum para no perderle.

Şahika hará todo lo posible porque sus próximos planes triunfen e intentará perjudicar a sus dos grandes enemigas, Ender y Yildiz, aunque ellas tendrán que hacer frente a sus propios problemas seguirán necesitándose la una a la otra.

Además, Zehra convencerá a Yildiz para que la ayude con un nuevo proyecto con el que pretende ganar dinero, Lila y Yiğit continuarán con sus planes de boda y Mert seguirá empeñado en robar todo el dinero de la empresa.

Yildiz en ‘Pecado original’.

Halit en ‘Pecado original’.

Ender en ‘Pecado original’.

Zehra en ‘Pecado original’.