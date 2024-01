‘Así es la vida’ destapa la negociación de Gabriela Guillén para sentarse en un plató de televisión

Gabriela Guillén está dispuesta a romper su silencio sobre lo que ocurre entre ella y el padre de su hijo. La recién estrenada madre ha aparecido este jueves en ‘Así es la vida’ para lanzarle una última advertencia a Bertín Osborne y aclarar algunas cuestiones sobre su maternidad. La expareja del cantante ha compartido también sus planes para contar su versión de los hechos en un programa de televisión.

Tras semanas de silencio, la madre del último hijo de Bertín Osborne ha decidido contestar al cantante. Lo ha hecho a través de ‘Así es la vida’, y ha dejado muy claras sus intenciones y lo que tiene planeado para su nueva etapa como madre, lejos del artista. La modelo ha respondido en el programa presentado por Sandra Barneda a las últimas declaraciones de Osborne sobre su intención de «no ejercer de padre». A su vez, no ha dudado en lanzar una amenaza al artista desvelando sus planes de romper su silencio en un plató de televisión.

Gabriela Guillén no descarta contar su verdad en un plató de televisión

Gabriela Guillén ha dejado muy claro en ‘Así es la vida’ la relación actual que mantiene con el padre de su recién nacido hijo. «En el momento en el que me pide una prueba de paternidad, ya está dudando de mí, no tengo ningún problema, pero que se dude de mí es una ofensa bastante grande«, comenzó a explicar la modelo. La expareja del artista responde tras varias semanas alejada de los medios, llevando con discreción su maternidad.

Gabriela Guillén en ‘Así es la vida’

Ante la insistencia de Sandra Barneda por hablar sobre Bertín Osborne, la joven ha dejado claro que «el daño ya está hecho» y que lo único que le preocupa es su recién nacido. «A mi no me ha llamado nunca, espero que no lo haga porque para qué, no entiendo que finalidad tendría una llamada si no es para pedirme perdón», reveló Guillén a los espectadores. Ahí es cuando ha dejado claras sus intenciones de contar toda la verdad sobre lo sucedido.

Antes de despedirse, dejó la puerta abierta a una posible aparición en algún plató de televisión para romper su silencio. «No lo sé, puede ser que si puede ser que no, depende de como me encuentre, estaría en todo mi derecho», apuntó Gabriela Guillén, que ha dejado claro su distanciamiento del cantante de rancheras. Tras esto, Barneda ha revelado dichas negociaciones, y que Gabriela ya se ha reunido con varios directivos de programas de televisión para concertar una futura entrevista.