Ángela Portero no tolera cómo Julián Contreras llegó a referirse a ella en pleno ‘De Viernes’

Este viernes, 5 de enero, Julián Contreras se sentó en el plató de ‘De viernes’ para responder a las palabras que su hermano, Francisco Rivera, hizo sobre él en ese mismo plató. Sin embargo, acabó protagonizando un fortísimo enfrentamiento con Ángela Portero, a la que incluso llegó a pedirle que no se dirigiese a él.

El hijo pequeño de Carmen Ordoñez reconoció en varias ocasiones sentirse acorralado por las preguntas de los colaboradores del programa de Telecinco. Estos le acusaban de falta de credibilidad, algo que no gustó nada al invitado, que acabó encarándose con ellos.

Tras un rifirrafe con Patricia Cerezo, a la que acusó de ser demasiado «intensa» y hacer comentarios dañinos, Julián Contreras protagonizó una fuerte bronca con Ángela Portero. La periodista desmintió la versión del invitado sobre sus vivencias de los malos tratos sufridos por su madre o su presunta adicción a las drogas.

«Yo hoy termino aquí radicalmente contigo. El fanatismo que tienes… ¡Déjame hablar! Por lo menos, respeta unos minutos el turno de palabra», le espetó Julián, cansado de que pusieran en tela de juicio sus declaraciones. Esta reacción no hizo ninguna gracia a la colaboradora, quien le puso los puntos sobre las íes: «¡Pues no me llames fanática, porque no soy ninguna fanática! ¿Vale? ¡Ni me llames fanática ni me pierdas el respeto!».

La bronca entre Ángela Portero y Julián Contreras que Santi Acosta tiene que frenar

Pero el invitado fue mucho más allá, llegándoles incluso a tachar de «sicarios»: «Para mí, habéis montado un cártel y os dedicáis al sicario televisivo, y yo lo he padecido durante muchos años. Es surrealista que todo lo que yo diga sea cuestionado por ti o de todo lo que venga de ese entorno. Todo lo que yo digo es mentira o malo».

Finalmente, Julián Contreras acabó explotando contra Ángela Portero por su actitud durante toda la entrevista: «Ángela, hay cinco personas aquí. Perdóname, pero te he escuchado ya demasiado». Llegados a este punto, Santi Acosta quiso lanzar una flecha en favor de sus periodistas: «Perdona, pero somos nosotros lo que decidimos quiénes preguntan y quiénes no», dijo refiriéndose tanto a él como a Beatriz Archidona, presentadores del espacio.

«No me entiendo contigo, porque todo lo que digo es malo, falso o mentira…», contestó el hermano de Fran y Cayetano, tirando de ironía. La tensión entre ellos continuó durante el resto de la entrevista.