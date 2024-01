Alfonso Arús se refiere de este modo a Rafa Nadal y lo equipara a lo que hizo Luis Rubiales

Hace unos días se conocía que Rafa Nadal será el nuevo embajador de la Federación Saudí de Tenis. Un fichaje que ha generado mucha polémica al tratarse de un país como Arabia Saudí. Son muchos los rostros los que se han manifestado sobre este paso del tenista español. El último ha sido Alfonso Arús.

Después de que otros compañeros como el Gran Wyoming o Iñaki López no se quedaran callados en sus respectivos programas; este miércoles ha sido Alfonso Arús el que ha dado su opinión en ‘Aruser@s’, el programa líder de las mañanas.

Todo después de que Alfonso Arús se hiciera eco de las palabras de Iñaki López hacia Nadal en la conexión con Dani Mateo en ‘Zapeando’ para cebar los temas que tratan después en ‘Más vale tarde’. «En Arabia Saudí, Hacienda no se lleva nada. Ya sabes que en esos países no se paga al fisco . Esto te lo puede decir el rey emérito claramente», soltaba el presentador. «Lo de Turquía no es barato y si tienes que estar yendo y viniendo…», apostillaba Mateo.

Después de ver el vídeo, Alfonso Arús recalcaba cómo «le están lloviendo palos a Nadal por aceptar ser el embajador». «Porque no lo necesita, es lo que se está comentando mucho, con el dinero que ya tiene», soltaba María Moya. Tras ello, el presentador se hacía eco también de la crítica de Odón Elorza del PSOE que acusa a Nadal de «blanquear un régimen autocrático contrario a los derechos humanos».

Finalmente, Alfonso Arús equiparaba lo que ha hecho Rafa Nadal con otros deportistas y federaciones que han hecho lo mismo. «Al final, los torneos se acaban jugando en otros sitios. La final de la Supercopa, ¿dónde se jugó?«, recordaba a modo de dardazo el presentador recordando los contratos que firmó Rubiales con ayuda de Piqué.