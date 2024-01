Alfonso Arús se fija en este detalle de Aitana y no se contiene con el zasca que le suelta

Pocas caras conocidas se escapan a los zascas de Alfonso Arús. La última víctima del presentador de ‘Aruseros’ ha sido la mismísima Aitana, que ha despertado la lengua viperina del comunicador después de sus últimas declaraciones. El conductor del magacín de La Sexta no ha dudado en pronunciarse contra la artista después de que esta asegurase que compone todas sus letras.

Aitana ha vuelto a estar en boca de los colaboradores de ‘Aruseros’. Durante los últimos meses, el presentador de La Sexta y sus compañeros de plató han seguido las últimas polémicas de la artista al dedillo, pronunciándose en todas ellas.

Ahora, la intérprete de ‘Las Babys’ ha confirmado para la revista GQ su soltería. «Yo compongo mis propias canciones y entonces me gusta vivir diferentes cosas», explicó la cantante. Y precisamente esa afirmación de que está detrás de todas sus letras ha hecho reír al presentador del magacín. Y era entonces cuando Arús no ha dudado en propinar un zasca.

Alfonso Arús se burla de Aitana

«Aunque ahora estoy soltera, creo que es importante simplemente divertirte y conocer a gente, no necesariamente tener sexo, no estoy hablando tanto de eso tampoco«, aseguró la cantante para GQ. Y tras escuchar estas palabras de Aitana en el programa de este miércoles, Alfonso Arús no dejó pasar la oportunidad de pronunciarse contra la extriunfita.

«Entonces, como autora de sus canciones, yo tengo una duda, Aitana», comenzó su ataque, en tono jocoso, el presentador de ‘Aruseros’. «Hay un tema, no recuerdo el nombre, en el que dices que coges un vuelo directo a Formentera. ¿En qué aeropuerto aterrizas?«, preguntó con tono de burla el comunicador, que ponía así en duda la composición de los temas de la artista.

Ante la revolución que se formó en plató, Alfonso Arús quiso aclarar su comentario. «No, ‘zasca’ no, es que a lo mejor hay un aeropuerto que yo desconozco pero el vuelo directo a Formentera…«, apuntó aún en tono irónico el presentador de La Sexta. «Lo mismo va en jet privado», respondió Tatiana Arús al conductor del programa. «Aún así, ¿Dónde aterriza?», insistió Arús.

Lo que está claro es que Arús está preparado para poner en su sitio a toda celebridad. Nadie escapa a sus comentarios ocurrentes, ni Carmen Lomana, ni Agatha Ruiz de la Prada, ni siquiera la propia Aitana. Por no hablar de sus constantes comentarios sobre la familia Pantoja o Rivera y su animadversión por Isabel Preysler o su hija Tamara Falcó. Si algo hay en ‘Aruseros’, son zascas casi diarios.