A Gonzalo Miró le basta una sentenciadora palabra para juzgar a Rafa Nadal y no hay dudas

Desde que se conociera que Rafa Nadal ha firmado un contrato con Arabia Saudí para ser embajador las críticas hacia el tenista no han cesado. Rostros como Iñaki López o Pedro Ruiz han sido muy claros con su visión sobre este movimiento del deportista. Y este asunto ha vuelto a generar debate en ‘Espejo Público’ con un Gonzalo Miró que no ha podido ser más claro.

Así, el programa de Susanna Griso se hacía eco de las críticas que está recibiendo Rafa Nadal por vincularse a uno de los países que menos respetan los derechos humanos. «Uno de los mejores deportistas de la historia de España está recibiendo críticas como nunca antes había recibido. Se le acusa de blanquear un régimen que no respeta los derechos fundamentales», remarcaba Miquel Valls antes de dar paso a un vídeo.

«¿Qué opináis? Gonzalo dispara», le decía entonces Susanna Griso a Gonzalo Miró después de recordar como Arabia Saudí estaba blanqueando su imagen a través del deporte con la Fórmula 1 o la Supercopa de España e Italia. «A ver, a mi Nadal me parece el mejor deportista de la historia de este país, esto por delante», empezaba diciendo el colaborador.

«Sin olvidar a Indurain», se escuchaba decir por lo bajo a Mariló Montero. «Con la admiración que yo tengo por Indurain, para mí Nadal está por encima de todos los demás», insistía el hijo de Pilar Miró dejando claro que es fan del tenista. «Yo creo que a veces tenemos idealizados a nuestros héroes. Pueden ser actores, actrices, políticos, artistas y deportistas. Y yo creo que a veces se espera, y con Nadal ocurre, que se comporten de determinada manera que luego si no ocurre produce decepciones», proseguía señalando Gonzalo.

«Y yo en este caso solo puedo decir que me decepciona. ¿Él está en su derecho de hacerlo? Por supuesto. Y puede hacer lo que le de la gana. Pero lo que yo creo que la gente que está tan en el escaparate tenemos que entender las críticas que pueda suscitar nuestra manera de actuar y nuestra manera de pensar», sentenciaba Gonzalo Miró.

Gonzalo Miró y Mariló Montero discuten por la polémica de Rafa Nadal

Por su lado, Mariló Montero recordaba que lo único que está haciendo Rafa Nadal es buscar ampliar su empresa, su escuela de tenis. «Recordemos que en países con represiones y vulneración de derechos humanos están miles de empresas españolas trabajando. Por ejemplo desde que en 2016 se levantaron las sanciones en Irán, el gobierno español hizo negociaciones con Irán para que las empresas españolas pudieran exportar. Rafa Nadal es importante y todos los deportistas que se van allí. En Irán se ahorca a hombres y mujeres y el gobierno español ayuda a que las empresas españolas hagan inversiones allí», comentaba Mariló.

«Y hablando de imagen recordar que Penélope Cruz hizo una campaña con la aerolínea Emirates que pertenece a Arabia Saudí y ella firmó el contrato económico que quiso. No seamos injustos a la hora de hacer críticas para uno y a favor de otros», añadía Mariló Montero.

Un argumento que no le valía a Gonzalo Miró pues recordaba que «no se puede tratar a Rafa Nadal de distinta manera a cuando se ha juzgado el mundial de Catar, la supercopa de España en Arabia, jugadores o entrenadores que trabajan para regímenes que no respetan los derechos humanos cuando lo que hacen es blanquearlos». «Yo no creo que se aun blanqueamiento», le replicaba Mariló Montero. Al ver que el debate se tensaba Susanna Griso optaba por cambiar de tema. «Decepcionante es, luego que haga lo que le de la gana», terminaba diciendo otra vez Gonzalo diciendo lo que muchos piensan sobre este asunto.