Un soltero plantea algo inédito a ‘First Dates’ al acabar su cita pero la organización se niega

Este martes, 26 de diciembre, Cuatro ha emitido una nueva entrega de ‘First Dates’. Entre las parejas protagonistas estaban Juan y Nicolt. Él, un estudiante madrileño que acudió a su cita con una falda escocesa para honrar a sus antepasados vikingos. Ella, una joven colombiana que se define a sí misma como «muy carismática».

Nada más verse, ninguno de los dos sintió «flechazo» alguno. «Es una chavala muy guapa, pero no es lo que me esperaba. Me esperaba a alguien con un estilo más alternativo. Ella es un poco pija», confesó Juan ante las cámaras de ‘First Dates’. Por su parte, Nicolt también quedó bastante decepcionada al verle: «No es de mi estilo. Yo pedí un Mario Casas, no un Mario Escasas», sentenció ante el equipo del programa.

Pese a estas evidentes diferencias entre ellos, ambos intentaron conocerse un poco más a fondo. Juan reconoció que no le da especial importancia al físico, ya que él busca a una chica con una «mentalidad» como la suya. Mientras que la colombiana confesó que a ella le gustan los hombres «caballerosos, alegres y carismáticos». Para forzar un acercamiento entre ellos, el programa de Cuatro incluso les puso música para que bailasen.

Pero ni siquiera en este momento hubo un acercamiento entre los solteros. «A Juan le falta sangre caliente, le falta sazón, le falta un poco de Flow. A Juan le faltan tantas cosas», aseguró, entre risas, la joven. La gota que colmó el vaso fue cuando el madrileño le dijo a su cita que no le podía invitar a cenar, ya que solo tenía 12 euros en la cuenta bancaria. «Para mí es normal que no me invitara, pero fue un poco fuerte que me dijese que no tenía un duro. Eso te baja un poquito el ánimo», reconoció la comensal.

Sin embargo, el momento más surrealista de la velada se produjo al llegar a la decisión final. Cuando la redactora de ‘First Dates’ le preguntó a Juan si tendría una segunda cita con Nicolt, él quiso cambiar el guion del programa y pidió al equipo alterar el orden: «¿Puede responder ella primero?». Finalmente, ante la negativa de la organización, el joven contestó a la pregunta más esperada, asegurando que sí que tendría un segundo encuentro con ella.

Pero Nicolt no estaba muy por la labor, y no dudó en darle calabazas. «No tendría una segunda cita contigo. Eres un chico majo, pero no eres lo que estoy buscando», sentenció la colombiana. Ante semejante rechazo, él cambió su respuesta, matizando que se refería a una segunda cita pero «como colegas».