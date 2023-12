Sandra Barneda acusa de ‘traición’ a César Muñoz tras revelar algo privado en ‘Así es la vida’

‘Así es la vida’ se ha centrado este jueves fundamentalmente en hablar del cumpleaños de la infanta Elena y la reunión familiar que juntó a la familia Real en un restaurante de Madrid. Pero después ponía sobre la mesa una de las noticias más inesperadas: el romance entre Alejandro Sanz y Mónica Cruz. Un asunto que llevaba a Sandra Barneda a parar a César Muñoz por revelar un comentario que se había hecho fuera de cámaras.

Así, Sandra Barneda se dirigía a Alejandra Rubio al preguntarle que opinaba ella del supuesto romance entre el cantante y la actriz y hermana de Penélope Cruz. ¿Qué te parece lo de Alejandro Sanz y Mónica Cruz bien o mal?», le preguntaba la presentadora a su colaboradora.

«Bien, es una pareja un poco extraña, ¿no?», reaccionaba de primeras Alejandra Rubio. Pero era César Muñoz el que se iba de la lengua y revelaba lo que de verdad había comentado la hija de Terelu Campos fuera de cámaras, provocando que Sandra Barneda le llamara la atención.

«Has dicho antes que no pegaban», soltaba César Muñoz. «A mí no me pegan, pero oye si son felices…», replicaba Alejandra Rubio antes de que fuera Sandra Barneda la que se dirigiera a su compañero. «Oye, esto no se dice ehhh, no se traiciona a un compañero», le recriminaba la presentadora al copresentador.

Después era Alejandra Rubio la que pedía que no se contara más lo que se habla en privado. «A ver, no se habla ya más de lo que hablamos cuando estamos en privado», advertía la hija de Terelu Campos después de que César Muñoz le traicionara.

De este modo, los presentadores de ‘Así es la vida’ y sus colaboradores demuestran la gran complicidad que hay entre ellos hasta el punto de desvelar detalles de lo que comentan fuera de cámaras sin darse cuenta como le sucedía este jueves a César Muñoz.