Risto Mejide alude como ningún otro rostro lo ha hecho a la honda crisis de Mediaset

Risto Mejide recibió a Pedro Piqueras en el último ‘Viajando con Chester‘ de la temporada. Una entrevista brillante que sirvió de homenaje a su trayectoria a pocos días de su retirada definitiva de ‘Informativos Telecinco’. Ya saben que el comunicador albaceteño ha pactado su jubilación con Mediaset para finales de año.

Piqueras le reconoció a Risto que «desde la nueva administración» le «han pedido que siguiera», pero tiene claro que ha llegado el momento oportuno de irse tras 17 años dirigiendo y presentando la edición nocturna del noticiario de Telecinco. Firmó su salida en primavera, pero con motivo de las elecciones generales anticipadas, la investidura y la formación de un gobierno aplazó esa despedida para diciembre. Así, el veterano periodista dice adiós sin compromiso de irse con las cosas inacabadas.

Al hilo, Pedro Piqueras le habló a Risto Mejide de quien va a ser su sucesor. Carlos Franganillo, muy reputado en los últimos cinco años en los ‘Telediarios’ de TVE, se pondrá al frente de ‘Informativos Telecinco’ a partir de enero, momento en el que arrancará una nueva, renovada e ilusionante era para un departamento que había sido descuidado en los últimos tiempos.

«Yo he colaborado en que venga. Y creo que es una buena elección, yo estoy muy contento. Carlos Franganillo y yo somos dos personas que entendemos el periodismo de un modo muy parecido. Siempre veía en él el tipo que me gustaría que me sucediera, porque además lo veo muy parecido a lo que es mi ideal», declaró el manchego en su entrevista.

Sin embargo, a pesar de que la irrupción de Franganillo va a ser un gran revulsivo para los informativos de Telecinco, Risto Mejide no ocultó su mal presagio: «No le va a tocar una época fácil». Piqueras, por su parte, le rebatió con que no hay épocas fáciles nunca pero centrándose en la parte política.

En ese instante, Risto le cortó para especificarle que se refería realmente a la grave crisis de audiencia en la que está sumida Mediaset. «Bueno, yo te hablo del grupo. Está muy tocado a nivel de audiencias, nos estamos resintiendo todos de esa bajada», soltaba el también presentador de ‘Todo es mentira’ sin rodeos, siendo el rostro del grupo que se ha lanzado a hablar de esa explícita manera y en antena.

«¿Tú lo has notado y sufrido?», insistía Risto, pues Pedro Piqueras había pasado de liderar a ser incluso tercera opción en la actualidad. «Hombre yo noté la fuga de ‘Pasapalabra'», admitió el presentador. Y es que ese traspaso del concurso de Telecinco a Antena 3 ha sido calve en el cambio de tendencia en las audiencias.