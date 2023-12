Polémica con este gesto de la hija de Laura Bozzo en el plató de ‘GH VIP’ tras su expulsión

Laura Bozzo se ha convertido en la eliminada de la semifinal de ‘GH VIP 8’ y, por ende, se ha clasificado como cuarta finalista. Su expulsión ha sido una sorpresa mayúscula teniendo en cuenta que era una de las concursantes predilectas de los espectadores. Sin embargo, su recta final había entrado en barrena y había dejado de ser la favorita que fue.

En cuanto se ha conocido el desfavorable veredicto del público hacia Laura, que ha perdido en un tenso duelo frente a Naomi Asensi, su archienemiga en las últimas semanas, la peruana ha montado en cólera; estallando contra la organización del programa y contra Marta Flich, a la que le ha faltado el respeto varias veces al declarar que no tenía nada que hablar con ella.

Así, Laura Bozzo se ha marchado a las bravas de Guadalix de la Sierra, sin despedirse de ninguno de sus compañeros y culpando a Carmen Alcayde de su expulsión. Un mal perder supino que también se ha trasladado al plató, pues su hija Alejandra, recién llegada desde América, ha abandonado el estudio súbitamente en cuanto Marta Flich ha leído la decisión de la audiencia.

«Alejandra, su hija, se ha enfadado, se ha ido del plató. Estamos intentado hablar con ella para que vuelva a recibir a su madre», ha explicado la presentadora de ‘GH VIP 8‘. Sin embargo, Laura ha llegado al plató y, en ese momento clave, aún no habían logrado convencerla de que estuviera presente. Un feo gesto que ha hecho que el recibimiento de la ya exconcursante fuera bastante frío e inmerecido.

Como era de esperar, Laura Bozzo no ha parado de preguntar por ella y su paradero, y Marta le ha tenido que dar explicaciones: «Se ha disgustado mucho, pero está en el camerino esperándote». Finalmente, tras muchos intentos, se ha conseguido que Alejandra regrese a plató a abrazar a su madre. Eso sí, lo ha hecho destrozada, sin contener el llanto y clamando que «no me parece justo».

«Perdiendo se gana. Tú vas a ver cuando termine este concurso qué va a pasar con el ganador y vamos a ver dónde va a estar el que gane y dónde voy a estar yo dentro de un mes», le ha replicado su madre, que poco a poco se ha ido recomponiendo de su inesperadísima expulsión y ha ido recuperando su ego.

«Hubiera preferido que mi hija se quedara allá en América y que no hubiera tenido que venir. Me parece triste», ha admitido. «Quiero agradecer al público porque sin ellos no habría sido nada, estoy contenta. Yo antes de entrar en la casa tenía una propuesta de un canal de televisión aquí en España, que no son ustedes y que espero poder empezar en enero», ha añadido Laura, siendo esto un recado contra Telecinco. «¿Por qué estás tan enfadada? Esperaba que estuvieras más agradecida», le ha espetado Marta Flich.