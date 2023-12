‘GH VIP’ expulsa a Laura Bozzo por sorpresa en la semifinal y reacciona montando en cólera

La semifinal de la octava edición de ‘GH VIP‘ ha mantenido en vilo a los espectadores del reality. Los seguidores del espacio han vivido una gala marcada por la expulsión SORPRESA de la que se ha convertido en cuarta finalista, Laura Bozzo. Con su marcha, el camino se allana para los tres finalistas de cara a la final, que se celebrará en menos de 24 horas en Telecinco.

De vuelta a la semifinal, Marta Flich ha sido la encargada de contactar con los habitantes y compartir pareceres antes de la eliminación. Así pues, la presentadora también ha actualizado el estado de los porcentajes. Tal y como se ha podido ver en pantalla, el actual ganador o ganadora se impone a sus adversarios con un porcentaje del 36%. Le sigue el propietario del 27% y del 23%.

De igual manera, durante la semifinal se ha podido conocer la identidad del concursante que reunía el 14% de los votos del público. Se trataba de Laura Bozzo, que ha pasado de ser la gran favorita a la menos votada. El momento de la expulsión se ha vivido pasada la medianoche después de ver la curva de la vida de los cuatro finalistas. En dicho instante, la presentadora se ha hecho con el turno de palabra para compartir la decisión de los espectadores.

Antes, Marta Flich ha ido salvando a los concursantes cuya presencia en la final estaba garantizada. El primero en salvarse ha sido Albert Infante. A éste le ha seguido Luitingo a pesar de los abucheos de buena parte del público presente en plató. Finalmente, Naomi y Laura Bozzo se han batido en un tensísimo duelo que ha acabado con Laura como expulsada y, por ende, como cuarta finalista. Se ha quedado fuera de la gran final.

El impresionante enfado de Laura Bozzo

«La audiencia ha decidido que no debe ganar ‘GH VIP 8’ Laura», han sido las palabras empleadas por Marta Flich. Las reacciones ante la marcha de Laura Bozzo no se han hecho esperar. Sin despedirse de su contrincante y visiblemente molesta, la recién expulsada ha pedido abandonar la casa cuanto antes para poner rumbo a América. «No tengo nada que hablar contigo, por favor ábreme la puerta», le ha instado a la presentadora, faltándole seriamente al respeto.

«No tengo nada más que hablar, nada más que regresarme a mi país. Gracias», ha comentado a posteriori con cierta sorna. Visiblemente alterada y con una furia incontenible, Laura ha vuelto a pedir: «Te pido por favor con todo el respeto que me merece todo esto que me dejes salir, agarrar mis cosas e irme. Algún día nos veremos. No tengo nada que hablar con ustedes, que me den mis cosas por favor».

El reproche de Laura Bozzo a Carmen Alcayde en pleno directo

Poco después, la concursante se ha reencontrado con sus compañeros de los que se ha despedido echándoles en cara sus rifirrafes, pidiendo un vuelo directo a América y culpando a sus ex compañeros de su eliminación: «Gracias por todos esos ataques que me destruían«. Al ver su reacción, compañeros como Carmen han intentado animarla, a lo que ella le ha espetado: «Adiós, a mí no me vuelven a ver en su vida, en su vida«. Por su lado, Marta Flich ha intentado tranquilizarla pero ha resultado infructuoso.

Lejos de cambiar de opinión, Laura Bozzo ha reaccionado diciendo: «No dependo de este concurso para comer. Vine con un sueño y me equivoqué. No es cierto, no es verdad. Uno no puede volver a empezar a los 70 en un país extraño donde te van a ver como una loca. Esto es un sueño estúpido. Olvídense de lo que he dicho hasta acá». En la misma línea, Laura ha asegurado: «A veces perdiendo se gana. Yo soy ganadora en mi tierra». Finalmente, la peruana se ha marchado de muy malas formas de Guadalix de la Sierra sin querer despedirse de nadie.