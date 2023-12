Pedro Sánchez se planta con Susanna Griso por lo que dice en ‘Espejo Público’: «No tergiverse»

Pedro Sánchez ha sido el invitado estrella de la mañana en ‘Espejo Público’ este jueves. El presidente del Gobierno se sentó con Susanna Griso para desvelar todos los detalles de su nuevo libro, ‘Tierra firme’, que narra sus vivencias durante su primera legislatura. Sin embargo, el debate de la amnistía no tardó en convertirse en el centro de la conversación, y poco a poco fue subiendo el tono de la entrevista. Tanto que el invitado tuvo que pararle los pies a la presentadora por uno de sus comentarios.

El líder de los socialistas acudió este jueves por la mañana a su cita con la sección ‘Un café con Susanna’. La presentadora del programa de Antena 3 no tardó en dejar a un lado el nuevo libro del presidente para ir directa al grano con el tema estrella de estos meses: la amnistía. «Tenemos que dejar atrás la deriva judicial provocada por ese trauma que tuvo lugar en 2017», explicó Sánchez a la presentadora.

«Así podremos mejorar la convivencia en Cataluña», insistió Pedro Sánchez, que no dudó en satisfacer la curiosidad de su entrevistadora. Aún así, aseguró que entiende que parte de la ciudadanía «vea con recelo aprobar excepciones a la norma», pero insistió en la necesidad de este pacto. Pero hubo un momento de la conversación en el que las cosas empezaron a torcerse por las insinuaciones de la presentadora.

El enfrentamiento entre Pedro Sánchez y Susanna Griso

Susanna Griso y Pedro Sánchez en ‘Espejo Público’

«Estoy persuadido de que el Partido Popular, si no hubiera dependido de los votos de Vox para poder sacar adelante su investidura, y solamente del nacionalismo periférico, hubiera apoyado la ley de amnistía», aseguró el jefe del ejecutivo. Entonces, recordó los indultos de Aznar a ETA y mencionó que «le hace gracia que el PP trate de encontrar críticas a los discursos de la presidenta del Congreso debajo de las piedras.

Fue entonces cuando Susanna Griso se puso en pie de guerra. «¿No ha invocado el derecho a decidir Francina Armengol?», preguntó la presentadora. Pedro Sánchez no se lo pensó dos veces y respondió de forma contundente a su entrevistadora. «Pero vamos a ver, Susanna, creo que tenemos una cierta perspectiva de la democracia en nuestro país. Cuando se reforman los estatutos de autonomía en las comunidades autónomas, como ocurrió, por ejemplo, en Cataluña, ¿no se llamó a las urnas?», preguntó el presidente.

Susanna corrigió al presidente y aclaró que estaba hablando «de una consulta sobre un referéndum catalán». Fue ahí cuando el presidente del Gobierno no se pudo contener y paró los pies a la periodista. «No, no, no, perdone. No tergiverse usted mis palabras», espetó Pedro a la presentadora de ‘Espejo Público’. «Yo le pregunto, no tergiverso. ¿Es una nueva consulta o un nuevo referéndum?», insistió la presentadora.

Pese a la insistencia de Griso, Pedro Sánchez logró salir del paso y zanjar el tema que acaparó la entrevista. «Yo lo que le digo es bastante claro: se critica por parte del PP cuestiones que son de sentido común. Cuando se han reformado estatutos, se han refrendado por la ciudadanía», aclaró Sánchez.

«Presidente, muchísimas gracias, no sea tan caro de ver», bromeó la presentadora al político para despedir su entrevista. Con réplicas y momentos de tensión, el paso del presidente del Gobierno por ‘Espejo Público’ estuvo cargado de debate y diferencias.