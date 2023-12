Nuria Marín clama contra lo que no se frenó en ‘De Viernes’ con Ángel Cristo: «Qué injusto»

Ángel Cristo sembró una enorme polémica en su entrevista en ‘De Viernes’, en la que reconoció que su padre era un «maltratador», pero en la que también acusó a su madre Bárbara Rey de haberle vuelto «loco» y de machacarle la vida. Y Nuria Marín ha clamado contra ello en directo desde ‘Socialité’ solo unas horas después.

En ese sentido, en el clímax de la noche, Ángel desveló el remordimiento que le ha pesado durante toda la vida. Y es que su madre le pidió que hiciera una entrevista para hablar mal de su padre y pagar los estudios. «No me lo perdono porque mi padre no tenía forma de defenderse cosa que mi madre sí», confesó.

«Mi madre puede defenderse y muy bien, tiene un montón de palmeros. Pero mi padre estaba indefenso y ella lo machacó hasta que no pudo más. Ya sabía todo el mundo lo que había hecho mi padre. No había necesidad de machacarlo. Es que prácticamente lo enterró ella», llegó a declarar Ángel Cristo.

«Que no se entienda mal, lo siento de verdad, que no lo malinterpreten porque mi madre pasó una vida horrible con mi padre, pero mi padre también cometió el gran error de casarse con mi madre. Nunca tenía que haberse casado con mi madre», prosiguió implacable en ‘De viernes’, dejando a todos en shock con su relato.

Eso sí, estas palabras hacían a Beatriz Archidona puntualizara: «No olvidemos que tu madre fue una mujer maltratada por tu padre». «Por supuesto, la ha machacado, pero estamos hablando de la etapa hasta el año 89. A partir de ahí mi madre tuvo la oportunidad de decir todo lo que le hizo mi padre. Mi padre obviamente de cara al público estaba totalmente desacreditado y merecido. Pero había necesidad de hacer más sangre», insistió Ángel Cristo junior.

Aunque lo más duro vino después: «Mi padre murió antes de tiempo por los disgustos y por machacarlo públicamente. Cuando ya no era necesario, porque ya se sabía todo lo que había hecho mal. Pero si coges a una persona destruida, adicta e independiente pues acabas de hundirlo (…) Mi madre tiene un carácter complicado y mi padre era un maltratador, pero ella de alguna manera le volvió loco».

«¿No sería él el que la volvió loca a tu madre?», le rebatió Patricia Izquierdo. «¿Qué mi madre me pida que le haga las fotos con el rey es culpa de que mi padre la maltratara?», le replicó Ángel Cristo. «No entiendo que blanquees a tu padre y que la culpa era de tu madre porque era una de las más grandes de España. Eso no quita que tu padre la maltratara», espetó la colaboradora.

«Yo no blanqueo a mi padre ni le justifico. ¿Pero porque mi padre maltratara a mi madre yo no puedo decir que mi madre me maltrató a mí? ¿Y que porque mi madre fuera maltratada la tengo que perdonar por maltratarme a mi? A mi quien me ha fastidiado mi vida y me la ha arruinado es mi madre», sentenció sin pudor.

Todo esto ha sido recopilado y mostrado nuevamente en ‘Socialité‘ este sábado y, ante la dureza de estas declaraciones, Nuria Marín ha sido muy contundente. «Qué injusto escuchar esto y decir que es ella quien le arruina la vida. Aquí hay un factor que es innegable y es el hecho de que Ángel Cristo está muerto, estaba muy mal en sus últimos años de vida y, al final, el único blanco ahora contra el que puede verter todo ánimo de venganza es Bárbara Rey porque es la que vive», ha estallado.

«A mí la frase de que su madre volvió loco a su padre porque era un celoso patológico y la pretendían muchos hombres… Bárbara Rey no tenía ninguna culpa de que la pretendieran tantos hombres. Además, esa relación se lleva a cabo en un momento del destape cinematográficamente. Era lo que se llevaba en ese momento. Decir esto se puede interpretar como una justificación de cosas que jamás se tienen que justificar. Me gustaría que Ángel Cristo lo aclarase», ha condenado la presentadora de ‘Socialité’. «Ese discurso no lo vamos a aceptar», ha concluido por su parte una de las reporteras.