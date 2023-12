Marta Riesco cruza todo límite con lo que declara sobre Jorge Javier Vázquez: «Me gustaría…»

A finales del pasado mes de marzo, la vida de Marta Riesco se paralizó por completo. Poco después de su traumática ruptura con Antonio David Flores era despedida fulminantemente de Mediaset. Un durísimo golpe para la periodista del que, poco a poco, se está recuperando.

Ahora, ocho meses después de aquello, Marta Riesco se sincera con ‘La Razón’ y no duda en culpar a ‘Sálvame’ en general, y a Jorge Javier Vázquez en particular, de todos sus males. «No podía competir con un programa que me ponía a parir durante cinco horas. Me ponían como Maléfica, y al final he perdido todo. ¿Cómo voy a ser una persona manipuladora o que solo busca fama si lo he perdido todo por amor, precisamente por no entrar dónde ellos querían que entrara?», se pregunta.

«Mi despido ha sido lo peor que me ha pasado, sin duda. Me ha costado mucho trabajo llegar hasta donde he llegado en el mundo del periodismo y el reporterismo, que es lo que me apasiona, y el despido ha sido lo peor que me ha pasado en toda mi vida. Yo no estaba ahí por nadie, estaba por mi trabajo, y pasaron tantas cosas tan injustas que fue muy duro. Espero que se solucionen las cosas porque no merezco estar en esta situación», asegura la periodista.

Marta Riesco carga contra Jorge Javier Vázquez y Telecinco

Además, Marta Riesco deja claro que no se sintió apoyada por sus compañeros: «Me sentí muy sola respecto a mis compañeros de profesión. De hecho, no tengo relación con nadie de la televisión porque la gente tiene miedo de tener relación conmigo. No me ha llamado nadie desde mi despido».

Para la que fuera reportera de ‘Fiesta’ y ‘El programa de Ana Rosa’ su peor enemigo es, sin duda alguna, Jorge Javier. Así lo vuelve a poner de manifiesto durante su entrevista al citado medio. A la pregunta de: «¿A quién le gustaría dejar KO sobre el ring (de boxeo)?», ella lo tiene claro: «A Jorge Javier Vázquez. No sé si en un ring, pero sí me gustaría verle en algún momento de mi vida en algún otro sitio…».

Marta Riesco tampoco se corta un pelo a la hora de definir a la Telecinco actual. «Lo veo aburridísimo. Independientemente de que ahora yo esté fuera de ahí, es todo aburridísimo: los realities, las personas nuevas que han metido… No están entreteniendo a nadie», asegura. Y, aunque reconoce que «me parece bien que se quiera cambiar el enfoque y no hacer daño», cree que «una cosa es eso y otra muy diferente es aburrir a la audiencia. Los números están ahí, no saben por dónde tirar…».

Su mayor deseo es ser madre, aunque sea soltera

Tras su fulminante despido, Marta Riesco no ha vuelto a trabajar en televisión. En estos momentos está como reportera en una app de citas en la que asegura estar muy feliz: «Estoy muy contenta con ellos porque me han devuelto el micrófono. Lo estoy disfrutando mucho». También está volcada en su faceta de influencer en las redes sociales, su única fuente de ingresos.

En el ámbito personal, la reportera tiene «clarísimo que quiero ser madre». Por eso estaría dispuesta a ser madre soltera «si veo que el amor no llega». «No tengo ningún problema ni miedo al respecto. No me pongo ninguna presión sobre la pareja», asegura. Eso sí, «para ser madre, me gustaría tener una situación laboral más estable», sentencia.