María Verdoy rompe en llanto en ‘Fiesta’ tras despedirla Emma García de su programa

El próximo 6 de enero María Verdoy tendrá su mejor regalo de Reyes. La que hasta ahora había sido una de las reporteras estrella de ‘Fiesta’ dará el salto a presentadora al frente de ‘Socialité’, sustituyendo así a María Patiño y a Nuria Marín.

Hace unas semanas, Mediaset España y La Fábrica de la Tele anunciaban el fin de su relación contractual. Esto traía consigo el cierre de la productora y, en consecuencia, de los distintos programas que producía: ‘Socialité’, ‘Viajando con Chester’ y ‘Todo es mentira’. A raíz de esto, sus productores ejecutivos decidían cederlos a la cadena para que sigan en emisión, pero con otras productoras.

Según revelaba ‘El País’, una de las peticiones que hizo Mediaset fue que se despidiera a María Patiño y a Nuria Marín de ‘Socialité’. Telecinco solicitó que el programa continuara, pero con otras caras. La productora se negó, y fue en ese momento cuando se dieron cuenta de lo complicado que iba a ser seguir trabajando con el grupo audiovisual.

Finalmente, Mediaset ha conseguido su objetivo y el próximo 31 de diciembre será el último día de María Patiño y Nuria Marín al frente de ‘Socialité’. A partir del 6 de enero, el programa pasará a estar producido por Fénix Media, y será presentado por María Verdoy. Esta decisión de Mediaset supone su salida de ‘Fiesta’, programa en el que, hasta ahora, la periodista formaba parte como reportera, colaboradora y copresentadora en plató. Además, junto a Frank Blanco, se encargó de sustituir a Emma García durante los meses de verano.

María Verdoy se rompe al despedirse de Emma García: «Me has dado tanto»

María Verdoy rompe a llorar en su último día en ‘Fiesta’.

Este sábado 23 de diciembre, María Verdoy ha sido incapaz de contener las lágrimas, y rompía a llorar desconsoladamente al despedirse de Emma García, así como de todo el equipo de ‘Fiesta’. «Hoy es un día muy emotivo para mí. Llevo todo el día despidiéndome de un equipo maravilloso, de un plató que lleva siendo mi casa desde hace cinco años. Eres muy generosa, me has dado tanto, Emma. Muchísimas gracias. Desde el día 6 presentaré ‘Socialité’ que es un programa del que me declaro fan y pido que me deis una oportunidad», ha solicitado la periodista, con la voz quebrada por la emoción.

Por su parte, Emma García también se ha mostrado muy emocionada en la despedida de su compañera, a la que ha dedicado unas bonitas palabras. «La conocí hace unos años, en ‘Viva la Vida’. Las despedidas son un poco tristes. Se acaba una etapa muy bonita donde hemos compartido muchos momentos y empieza otra que es maravillosa para ti, que te la mereces… estoy feliz por ti», ha reconocido la presentadora.