María Verdoy no duda en definir así a María Patiño antes de reemplazarle en ‘Socialité’

Quedan pocos días para que ‘Socialité’ de la bienvenida a su nueva presentadora. María Verdoy será la encargada de sustituir a María Patiño los fines de semana a partir del sábado 6 de enero.

Pero antes, la presentadora ha querido dedicar unas palabras a Patiño, que se despide del programa después de seis años presentándolo. La nueva conductora del magacín no ha dudado en expresar que opina de Patiño y su trabajo antes de relevarla de su puesto.

El 2024 empieza por todo lo alto para María Verdoy. La periodista será la nueva cara de ‘Socialité’, que con la entrada de año, y la salida de La Fábrica de la Tele de Mediaset, dice adiós a María Patiño y Nuria Marín. Al frente del magacín se queda la colaboradora de ‘Fiesta’, que ha querido hablar sobre cómo afronta este nuevo paso en su trayectoria. Antes de tomar el puesto de la antigua colaboradora de ‘Sálvame’, Verdoy no ha dudado en hablar del trabajo de todos estos años de su antecesora.

María Verdoy despide a María Patiño

La nueva presentadora de ‘Socialité’ se ha sincerado en una reciente entrevista para 20 minutos sobre el reto al que se enfrenta. «Soy consciente de la responsabilidad y del compromiso que supone presentar este programa, por lo que espero estar a la altura», recalca María Verdoy. La periodista asegura también que espera «contagiar su ilusión» y no defraudar a todos los que han confiado en ella para el proyecto.

Pero Verdoy también quiso hablar de las críticas y las comparaciones que pueden venir al dar este paso. “Me gustaría que la gente supiera que yo soy fan de Socialité, que lo he sido siempre y más con una presentadora tan icónica como María Patiño. Es carisma puro y me lo he pasado como una enana viéndola presentar«, señala la presentadora. Entonces, manda un mensaje a todos los seguidores de Patiño.

«Con esto quiero decir que entiendo a sus seguidores: yo también la voy a echar de menos. Si pido una oportunidad es para que me dejen dar lo mejor de mí y que juntos vivamos este cambio», sentencia María Verdoy. Aún así, no pierde la esperanza de hacerse con el cariño de la audiencia en esta nueva etapa del programa de Telecinco. “Si me conocen, me pueden coger cariño también. Yo voy a darles todo el mío”, insiste la comunicadora.

De quién seguro tiene el cariño es de María Patiño, que ya se dirigió a ella en su último programa de ‘Socialité’. La periodista aprovechó sus últimos instantes al frente del programa para mandar un mensaje de amor y apoyo a la nueva presentadora, a la que describió como «una profesional excepcional».