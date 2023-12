Laura Escanes habla de este modo sobre la ruptura con Risto Mejide ante los micros de ‘TardeAR’

Este viernes 15 de diciembre, ‘TardeAR’ ha conseguido la primera entrevista de Laura Escanes tras firmar el divorcio con Risto Mejide. Lo ha hecho durante la presentación de su nuevo proyecto como diseñadora, donde la influencer reconocía que en navidades a ella le gusta más regalar que recibir regalos. Y desvelaba que el regalo más especial que ha recibido ha sido una joya que le dio su abuelo.

Al ser preguntada por su divorcio con el presentador de ‘Todo es mentira’, Laura Escanes confesaba que ha sido «un trámite» necesario y por el que hay que pasar tras una separación. Pero intenta quitarle hierro al asunto: «Bien, ha pasado el tiempo y eso hace ver las cosas con distancia y tranquilidad». De cualquiera forma, hay algo que la unirá de por vida a Risto, y es su hija Roma, su máxima prioridad. «Mientras Roma esté bien y sea nuestra prioridad, creo que vamos en la misma línea y es lo que más paz te puede dar», asegura.

Laura Escanes afrontará sus primeras navidades soltera

Estas serán las primeras navidades que la influencer pasará soltera, tras su reciente ruptura con el cantante Álvaro de Luna. Pero ella se muestra optimista: «No sé, en unos meses me preguntas y te digo qué tal, pero bien». No obstante, reconoce que le gusta estar en pareja: «A mi me gusta el amor y compartir, es muy bonito cuando tienes a alguien al lado y puedes compartir las cosas bonitas y no tan bonitas de la vida. Amo el amor y es el motor de mi vida». Sin embargo, al ser preguntada por el amor de su vida, ella lo tiene claro: «Es mi hija».

Algo más escueta se mostraba Laura Escanes cuando le preguntaron por cómo es que alguien te dedique una canción. «Es muy bonito», sentenciaba. Cabe recordar que el famoso tema de Álvaro de Luna ‘Todo contigo’ se lo dedicó a ella cuando estaban juntos.