La drástica decisión de Chelo García-Cortés tras ser vilipendiada por Ángel Cristo en ‘De Viernes’

Este viernes 8 de diciembre, Ángel Cristo Jr. acudía por primera vez al plató de ‘¡De viernes!’ para responder a todas las acusaciones vertidas sobre él en las últimas semanas. Además, no dudó en mandar un mensaje a Chelo García-Cortés, una de las mejores amigas de su madre, Bárbara Rey.

Muy serio, el hijo de la vedette contestó a todas las preguntas de los colaboradores del programa de Telecinco, incluso a las acusaciones que durante años se han hecho sobre su salud mental. Fue ahí cuando se refirió a Chelo García-Cortés, a la que culpaba de que muchos creyeran que estaba «enfermo de la cabeza».

Tras estas duras declaraciones de Ángel Cristo Jr. la reacción de la periodista no se ha hecho esperar. Ha sido en ‘Fiesta’ donde han revelado este sábado qué ha respondido la excolaboradora de ‘Sálvame’. Omar Suárez ha asegurado haber «hablado con ella directamente y dice que no va a volver a pronunciarse ni a decir absolutamente nada. No quiere contestar«.

Las duras palabras de Ángel Cristo contra Chelo García Cortés

En un momento dado de la entrevista, los colaboradores de ‘¡De viernes!’ preguntaron a Ángel Cristo por las acusaciones de ciertas personas sobre su salud mental, o si ha necesitado ayuda psicológica a lo largo de los años. A lo que el hijo de Bárbara Rey respondía, contundente, que jamás ha estado enfermo, y que está en su sano juicio, a pesar de lo que muchas amigas de su madre puedan pensar. Y era ahí cuando señalaba directamente a Chelo García-Cortés.

«Nunca pensé que esto pudiera llegar a ocurrir. Ángel es una persona extremadamente sensible que por la mañana podía tener una personalidad y otra por la tarde», contó Chelo García-Cortés sobre el hijo de su amiga. Unas palabras que, a juzgar por sus declaraciones ahora, dolieron mucho al hermano de Sofía Cristo.

Según aseguró Ángel Cristo en el programa nocturno de Telecinco: «Ha habido gente que ha dado entender que estoy enfermo de la cabeza, en concreto Chelo. La verdad es que no quiero hablar en concreto de nadie, pero a veces es inevitable. Que Chelo diga que yo tengo un problema mental es faltarle el respeto a su propia madre. Y Chelo me entiende por qué lo digo».