La audiencia de ‘GH VIP’ no ve a Michael merecedor de estar en la final y es expulsado

Noche de emoción y tensión a menos de una semana de la final de ‘GH VIP 8‘. El debate dominical ha reducido la lista de finalistas de cinco a cuatro puesto que durante la emisión de dicha entrega se ha vivido la expulsión del concursante menos votado. En esta ocasión, Ion Aramendi ha sido el encargado de anunciarle a Michael Terlizzi su expulsión definitiva de la casa.

«Expulsamos al quinto finalista, al menos votado», ha recalcado el presentador del debate al inicio del programa. Poco después, el moderador del debate ha dado a conocer el estado de los porcentajes ciegos. Mientras que el actual ganador o ganadora de la edición copa el 33,6%, el segundo finalista se clasifica con un 23,5%. A este le sigue el poseedor del 20,1%. más descolgado queda el dueño del 13,2% mientras que el actual expulsado aúna un pobre 9,6% de los votos.

«Muy atentos a ese porcentaje del 9,6 porque en estos momentos ese porcentaje está fuera», ha indicado el presentador del debate. Así pues, Ion Aramendi ha pedido a los concursantes que se posicionarán y compartiesen quién creen que es el poseedor de dicho porcentaje. En el salón se han podido escuchar varios nombres como el de Michael, Albert o Naomi.

Las dudas se han despejado cuando el moderador del debate ha vuelto a conectar con los concursantes, esta vez para comunicarles la expulsión. «La audiencia ha decidido que no gane ‘GH VIP’ Michael», fueron las palabras empleadas por el presentador. Las reacciones no se han hecho esperar. El primero en pronunciarse ha sido Ion, quien le ha comentado: «Lo siento mucho, es una noche triste, pero felicidades porque has sido el quinto finalista».