Jorge Javier Vázquez da que hablar con esta definición que hace de la reina Letizia

Jorge Javier Vázquez ha decidido acabar el año metiéndose en una nueva polémica. El antiguo presentador de ‘Sálvame’ ha dedicado la última entrada del año de su blog a reflexionar sobre un tema que hoy en día está en boca de todos: la monarquía. Pero además de despachar sobre la función de los monarcas, no ha dudado en dejar claro lo que piensa de Letizia Ortiz.

Que Jorge Javier Vázquez haya dedicado su última entrada de 2023 a la realeza no es casualidad. De hecho, todo se remonta a uno de sus últimos desencuentros con la periodista Pilar Eyre, experta en la Casa Real. El periodista asegura en su blog que el principal motivo de la pelea, que estalló cuando acudió a la presentación del libro de Pedro Sánchez, tiene que ver en parte con Letizia Ortiz. El comunicador no ha dudado en expresar lo que piensa sin tapujos sobre la reina de España.

Jorge Javier se pronuncia sobre Letizia Ortiz

Jorge Javier quiso aprovechar su última publicación del año para mandar una respuesta directa a los ataques de la periodista. “Sostiene Pilar que desde que le presenté el libro al presidente no hay quien me tosa. Y, en un claro intento de desestabilizarme tras manifestar mi desinterés por las informaciones que a ella le encantan, me dice que si creo que fui la primera opción para presentar el libro, que seguro que antes rechazaron la proposición unos cuantos”, señaló Vázquez antes de revelar que se tomó toda la situación de forma cómica. «Ya ha pasado la época en la que me cabrea ser primera opción», sentenció el catalán justo antes de explicar su desinterés por la Casa Real, y meter a Letizia Ortiz en la explicación del asunto.

“Me confiesa que en realidad no sabe si he sido primera, tercera o cuarta opción, que lo ha dicho para enfadarme aunque ha conseguido justo lo contrario”, continuó explicando sobre el ataque de Eyre. Fue entonces cuando por fin reveló su posición con respecto a Letizia. “Me cae bien desde siempre”, comenzó afirmando el periodista, pero a continuación quiso puntualizar.

«No es que no me interese la Reina porque no la soporte, todo lo contrario, sino porque sé muy poco de ella», señaló Vázquez, que seguía argumentando su postura frente a la experta en la Casa Real. “No tengo ningún interés en conocerla porque sé que nuestra conversación no sería más que un compendio de tópicos y lugares comunes. Lo entiendo. Es una Reina. Cómo va a tener una relación mínimamente profunda con un perfecto desconocido”, aseguró el presentador.

Jorge Javier continuó su discurso opinando ya de los monarcas en conjunto. “Me aporta poco una pareja que acude con cara de póker a actos institucionales”, señaló el comunicador. “Letizia ha tenido que soportar tantos desaires que en medio de una familia política tan antipática y con tan poco escaso atractivo intelectual lo suyo está muy cercano al martirologio”, escribió Vázquez sobre ese aura de pureza que envuelve a la monarquía. “No hay nada más aburrido que la vida de una santa”, sentenció sobre Letizia.

Asegura también que después de tantos años exponiendo todo lo que piensa en televisión y diseccionando la realidad social, ahora toca «resguardarse». “En Sálvame mostrábamos tanto las tripas del programa que convertimos esa disciplina en arte. Fueron quince años. Por la famosa ley del péndulo ahora toca lo contrario. Resguardarse. Fomentar el misterio. Solo así volveremos a conseguir interesarnos por lo que nos rodea. Hasta por Letizia«, concluyó.