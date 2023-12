Jorge Fernández hace público su malestar con Sonsoles Ónega en Antena 3: «Fuiste mi pesadilla»

Ha pasado mucho desde que Sonsoles Ónega competía con ‘La ruleta de la suerte’ desde ‘Ya es mediodía’ en Telecinco. Este jueves, en ‘Y ahora Sonsoles’, la presentadora se reencontró con Jorge Fernández, el que antiguamente fue su competidor de franja horaria. En su visita a su plató, la comunicadora no pudo evitar recordar esos años de rivalidad, y sorprendió a su compañero confesando algo inesperado.

Jorge Fernández se pasó por ‘Y ahora Sonsoles’ este jueves por la tarde, y los dos parecieron estar bastante en sintonía. Un encuentro que se produce ahora, como compañeros de cadena, pero no siempre ha sido así. Ambos presentadores se permitieron incluso bromear con su lucha por las audiencias del pasado. Fue ahí cuando el presentador de ‘La ruleta de la suerte’ se sinceró con la periodista.

Sonsoles Ónega se sincera con Jorge Fernández

«Lo voy a contar porque no pasa nada. Efectivamente, tú has sido mi pesadilla cuando estaba en Telecinco, porque competíamos», le confesó la periodista al que fue ‘Mister España 2000’. Así, Sonsoles Ónega abría la veda de pullas que estaban a punto de comenzar. «¿Cuánto ha hecho Jorge? Un 21, y nosotros 13 o 14», recordó la presentadora.

Sonsles Ónega y Jorge Fernández en ‘Y ahora Sonsoles’

Jorge Fernández quiso calmar las aguas y recordó algo que había pasado por inadvertido para Sonsoles. «Cuando empezaste en el programa de Telecinco yo puse un tuit que decía ‘bienvenidos a nuestra franja horaria, espero que convivamos’. Pero nadie me contestó. Fuisteis muy maleducados todos«, reprochó el comunicador.

Sonsoles se quedó sorprendida y comenzó a disculparse. «Pues perdóname. Es que yo no sabía de esta cortesía entre presentadores«, respondió la periodista algo apurada. «Eso lo hago yo siempre», le contestó inmediatamente Jorge para continuar con los ‘zascas’. Sonoles Ónega aseguró que hasta ahora solo conocía a Jorge Fernández, ministro de Interior. «Tú eras Jorge el de Men’s Health», bromeó la presentadora de ‘Y ahora Sonsles’.

El enfado de Jorge Fernández por el ‘robo’ de Sonsoles y su ‘no’ a ser colaborador

El comunicador también tuvo tiempo de explicar una decisión que tomó hace tiempo con respecto a ‘Y ahora Sonsoles’. «Este señor ha aprendido a decir que no, que ya es muy mayor», explicó Sonsoles. «¿Lo quieres contar o no? No pasa nada», le apretó Fernández. Fue entonces cuando la presentadora reveló la negativa del comunicador. «Que me dijo que no a colaborar en este programa, porque no quería estrés», reveló la periodista.

«En Antena 3 hay muy buen rollo, hay disposición de medios, hay cariño, hay estrategia», aseguró el presentador para calmar la tensión. «Tenemos pasta», bromeó Fernández para zanjar el asunto. Aunque toda esa rivalidad queda en el pasado, ya que ahora Sonsoles Ónega y Jorge Fernández comparte cadena en diferente franja horaria, y parecen conectar muy bien.

Por último, Jorge Fernández aprovechó su visita para hacer una confesión a Sonsoles Ónega. Y es que aseguró que está muy enfadado con la presentadora por el «robo» de uno de sus trabajadores. Debido a que Juanfra, uno de los cámaras del programa, fue antes durante muchos años operador en ‘La ruleta de la suerte’. Sin embargo, cuando arrancó ‘Y ahora Sonsoles’ se cambió de plató.

Una decisión que Jorge Fernández lamentó. «Es especial por su aspecto humano y hace un equipo que no hay otro como él», destacó. Desde ese momento, el presentador tenía eso dentro y quería reprochárselo a Sonsoles Ónega en cuanto fuera a su plató. «Lo recuperaré», le retó.