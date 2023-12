Jessica Bueno saca su peor cara en el debate final de ‘GH VIP’: ojo a lo que enfoca la cámara

Jessica Bueno está al límite tras su paso por ‘GH VIP‘. La exconcursante ha sido una de las habitantes más polémicas de la casa de Guadalix debido a su acercamiento con Luitingo. Aunque en un primer momento la andaluza se resistía a hablar de un futuro sentimental junto al cantante, Jessica Bueno ha aclarado su situación. Un hecho que ha suscitado críticas por parte de sus compañeros.

«Las cosas poco a poco. A ver, no somos niños. No se puede decir ala somos novios, eso va surgiendo solo», ha deslizado la exconcursante. Ante ello, el moderador ha preguntado: «¿Es el inicio de un amor fuerte?». «Lógicamente», ha espetado Luitingo. De igual manera, Jessica Bueno ha confirmado que entre ella y Luitingo ha habido beso. Tras esta confesión, Ion les ha preguntado si han compartido intimidades, lo que Jessica ha frenado en seco asegurando: «Eso ya es intimidad. De eso ya no vamos a hablar».

La actitud de Jessica se ha torcido precisamente cuando la joven ha visto sus momentos más íntimos junto al cantante en la casa. «Me da mucha vergüenza esas cosas y me da un poco de corte verme. Es como lo he sentido yo. No sabía que desde fuera se viese así, tan intenso y tan bonito. Lo veo bonito porque como nunca ha habido nada turbio ni feo. Simplemente nos hemos dejado llevar y hemos sido sobre todo amigos», ha asegurado. «Yo quiero un montón a mis amigos y no les quiero así», le ha cortado el presentador.

No todo ha sido positivo en plató puesto que Laura Bozzo poco ha tardado en cuestionar su relación con Luitingo. «Cuando uno está locamente enamorado de alguien… Esto parece una novela turca, no ‘GH VIP 8’. Perdón con todo el respeto. Si la quería desde el primer día, ¿qué hacía besando a la otra?», le ha espetado al cantante.

El crudo enfrentamiento entre Pilar Llori y Jessica

Por su parte, Pilar ha asegurado alegrarse por la pareja al tiempo que le ha soltado todo un dardazo a Jessica: «A lo mejor nos merecemos una disculpa por parte tuya Jessica, al programa por haber dicho que manipulaban los vídeos y enseñaban cosas que no parecían, a la audiencia por haberla tratado de tontos y a mí por haberme dejado de celópata loca».

«Yo de ti no he dicho nada, solo cuando me he querido defender», le ha rebatido la modelo. Pilar no se ha quedado callada: «Yo nunca he querido tener un enfrentamiento contigo, pero cada vez que me dirijo a esta persona tú saltas al cuello y tiene 33 años, se puede defender solo. Es ella la que se pone en mi contra».Tras este comentario muchos exconcursantes se han sumado al debate, lo que ha cabreado sobre manera a Jessica, que ha explotado diciendo: «No paráis de hablar de nosotros. Ya está bien, hombre».

Jessica Bueno explota en el debate final

«Escúchame, lo que yo he vivido lo he vivido yo. Yo sé lo que siento. Yo sé cómo actúo y actúo como a mí me da la gana», ha vuelto a repetir visiblemente molesta. Un comportamiento que dista mucho del que ha tenido durante las últimas semanas. Precisamente sobre este cambio de actitud los espectadores se han hecho eco tildándola de «mosquita muerta».