Enésimo giro en ‘GH VIP’ tras el veredicto tomado con Naomi Asensi en plena recta final

El debate dominical de ‘GH VIP‘ dejó coleando la identidad del jefe o jefa de campaña de Naomi Asensi (‘La Isla de las Tentaciones’). Después de que el reality pusiera a disposición de los concursantes la elección de un representante en el exterior, Naomi decidió desprenderse de su elección en el último momento, que había sido Pilar Llori, lo que provocó un auténtico terremoto en la casa.

Ante ello, la organización ha decidido abrir una votación exprés que se ha saldado con Pilar Llori como representante de la concursante. Dicha noticia se ha dado a conocer durante la emisión del ‘Última hora’ comandado por Lara Álvarez. La presentadora ha conectado con la concursante después de abrir un televoto exprés de tan solo 15 minutos.

Una vez cerrada la votación, Lara ha comunicado: «La audiencia quiere que la jefa o jefe de tu campaña sea Pilar«. De igual manera, ha asegurado que Pilar ha vencido con un 52% de los votos. La reacción por parte de Naomi no se ha hecho esperar: «Objetivamente la que mejor me puede defender es Pilar porque al final ella también tenía ganas. Lo que no sé es si las seguirá teniendo después de lo de anoche. Después me quedé pensando y a ver, no sé lo que se diría en el debate».

¡La audiencia ha decidido que la jefa de campaña de Naomi sea… Pilar Llori!#GHVIP11D #GHVIPDBT13 pic.twitter.com/bn6yMcq8wD — Gran Hermano (@ghoficial) December 11, 2023

El tranquilizador mensaje de Pilar a Naomi en ‘GH VIP’

Los temores de la joven se han diluido en cuanto Pilar Llori ha intervenido a través de videollamada. La exconcursante ha aprovechado la ocasión para mandar un mensaje tranquilizador a Albert Infante: «Dile a Albert que le quiero muchísimo, que no tengo nada en contra suya. Para nada. Simplemente que he sentido más el apoyo contigo está recta final y Albert dijo que no pasaba nada».

Así pues, Pilar también le ha enviado un emotivo mensaje a Naomi: «Eres digna ganadora. Llegaste un mes tarde pero no se nota nada porque has dado el cayo. Eres grande».De igual manera, Pilar ha asegurado: «Voy a darlo todo, me voy a dejar la piel. De verdad». «Pensaba que estabas cabreadísima. Tú sabes cómo se vive todo», le ha respondido Naomi.

Ante ello, su jefa de campaña le ha confesado con cierta sorna: «Ayer me diste un zasca, pero bien. Era de esperar porque tú eres leal como tú sola». «Pero así también me quieres… por los zascas. De verdad te lo agradezco porque estaba cagada, yo quería que la gente te votara. Estaba cagada por si luego ya no querías por el zasca y que mil gracias», ha asegurado la concursante visiblemente ilusionada.