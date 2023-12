El impresionante reparto completo de ‘Feud 2’, la serie antológica de Ryan Murphy

Ryan Murphy es uno de los creadores más prolíficos de la actualidad, y de los pocos que sigue rindiendo homenajes continuos al Hollywood dorado. Ya no solo con sus historias, sino también con su forma de narrar, su aspecto visual y sus repartos. Lo vimos en su serie ‘Hollywood’ para Netflix; en ‘Ratchet’, también para Netflix, o en la primera temporada de ‘Feud’, en la que asistíamos a la enemistad entre Bette Davis y Joan Crawford. Ahora FX nos trae la segunda temporada, seis años después, con un reparto de ensueño. ‘Feud: Capote vs. the swans’.

Ya habíamos visto imágenes del rodaje de la segunda temporada, pero aún esperábamos el reparto completo y la fecha de estreno. FX y HULU lo han confirmado lanzando el póster promocional de esta segunda temporada de ‘Feud’, fijando el estreno el próximo 31 de enero. Eso sí, aún sabemos qué plataforma lo estrenará aquí, ya que la anterior temporada estuvo en HBO MAX. Ahora seguramente sea Disney Plus la que se encargue de traer ‘Feud’ a España, puesto que la primera temporada está ahí. Y, gracias al póster, podemos ver el reparto y lo impresionante que es.

The poster for ‘FEUD: CAPOTE VS. THE SWANS’ has been released.



Premiering January 31, 2024 on FX. pic.twitter.com/ASsGvD6RuW — Film Updates (@FilmUpdates) December 5, 2023

Un reparto increíble para ‘Feud: Capote vs. The Swans’

En la serie encontraremos a Naomi Watts como protagonista, interpretando a Babe Paley. ¡Y qué decir de Naomi Watts que no sepamos ya! Aunque su carrera haya dado unos cuantos tumbos en los últimos años, sigue siendo una actriz de primer nivel, y siempre eleva cada proyecto en el que está. La actriz británica estará acompañada por Diane Lane, a la que ya conocemos por películas como ‘Infiel’, o por ser hace poco la madre de Superman en las películas de DC de Zack Snyder. Esta dará vida a Slim Keith, un icono de la moda de los 50 y 60 en Estados Unidos. Una de las ‘cisnes’ de Truman Capote.

El reparto sigue con Chlöe Sevigny, mítica del cine indie de los 90. Nominada al Oscar por su papel en ‘Boys don’t cry’, fue una auténtica musa para ese cine de autor. Y aunque no ha dejado de trabajar, su estrella se fue apagando hasta hace poco, recuperada por la maravillosa serie ‘Poker Face‘, además de aparecer en ‘American Horror Story Hotel’ o la reivindicable ‘We are who we are’ de Luca Guadagnino. Sevigny dará vida a C.Z. Guest, actriz de teatro y columnista, entre otras muchas cosas.

Pero es que aún hay más. También encontramos a Calista Flockhart, la mítica ‘Ally McBeal‘, que vive semiretirada de la actuación. Así que siempre es una buena noticia reencontrarnos con ella. Flockhart interpreta a Lee Radziwill, hermana de Jackie Kennedy, y que fue una socialité, escritora y actriz en los años 60. Demi Moore también se apunta a la fiesta. Sí, Demi Moore. La teniente O’Neill, o Molly, la que nos enamoró (y a Patrick Swayze) en ‘Ghost’. Moore, también algo retirada de la primera plana, regresa para dar vida a Ann “Bang-Bang” Woodward, conocida por haber asesinado a su marido.

Y cerrando el reparto de ‘Feud’, tenemos a Molly Ringwald, la estrella de los años 80 gracias, sobre todo, a ‘El club de los cinco’. Pero su carrera fue hacia abajo una vez entrada la década de los 90. Pese a ello, no ha dejado de trabajar, y Ryan Murphy siempre rescata a actrices cuya estrella dejó de brillar. Ella se encargará de dar vida a una de las grandes amigas de Capote, Joanne Carson. Y Tom Hollander (‘Taboo’ o el malvado Becket en ‘Piratas del Caribe’) será el que interprete a Capote.

¿De qué va ‘Feud: Capote vs. The Swans’?

La serie nos cuenta la historia de Barbara ‘Babe’ Paley, que fue uno de los varios miembros de la alta sociedad de Nueva York. Paley fue amiga de Capote hasta que publicó extractos de su novela inconclusa «Plegarias Atendidas», y los extractos sirvieron como relato sobre la élite de la ciudad.