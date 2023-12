Denna, tras salir de ‘OT 2023’: aclara su relación con Álex y la polémica con Noemí Galera

‘OT 2023‘ sufría este lunes una nueva expulsión. Dos amigas y «hermanas» se enfrentaban por mantenerse una semana más en la academia. La audiencia a través de la app oficial del programa, que alcanzó récord histórico de votaciones esta semana entre las nominadas y la nómada favorita, decidía que la tercera expulsada fuera Denna.

Un día después de su expulsión, en El Televisero hemos podido hablar con Denna sobre su paso por ‘Operación Triunfo’. La granadina nos cuenta en esta entrevista cómo ha llevado ser la eterna nominada y nos confiesa lo que piensa de que se haya hablado de su shippeo con Álex.

¿Cómo ha sido la primera noche fuera de la Academia?

Pues he estado con mis amigos, que han venido a verme. Llegué al hotel con mi padre y cuando salí del baño me encontré con mi grupo de amigos con pancartas y demás. No me lo esperaba para nada, fue un chutazo de energía. Y he estado toda la noche de palique hasta las 5 de la mañana hablando con ellos. La verdad es que no he hecho nada especial. No me ha dado tiempo a mucho.

Tú ya tenías una cierta experiencia como artista y habías hecho una gira con Los 40. ¿Qué te llevó a presentarte a ‘OT 2023’?

Yo tenía recorrido pero creo que se ha hecho una ola gigante. Yo no he tenido una gira con Los 40 de súper estrella. Tuve la suerte de que Tony Aguilar me invitara a cuatro o cinco conciertos que disfruté muchísimo y que han formado parte de mi carrera pero yo siempre quiero dar un paso más y seguir creciendo.

Y creo que ‘OT’ es la plataforma perfecta para eso, por la visibilidad, por lo que se aprende con los profesores que son increíbles. Creo que era el punto que necesitaba, llevo muchos años trabajando en mi carrera profesional y universitaria que he estudiado Arte dramático y artes escénicas y creía que era el momento ideal.

Has estado continuamente en la palestra como nominada, ¿cómo lo has llevado? ¿Y qué piensas de las valoraciones que hace el jurado que se ha hablado mucho de las palabras empleadas sobre todo por Buika en algunas ocasiones?

Bueno yo me lo he intentado tomar de la mejor manera posible y que fuera un motor para seguir adelante. Es verdad que me nominaban pero con lo que me decían me subía para arriba. Por ejemplo que Pablo me dijera que se me veía una tía súper currante y trabajadora para mí es importante y me alegro que se vea así. Tenía miedo que eso no se viera pero creo que la gente se ha quedado con eso.

El jurado tiene una labor muy complicada porque el nivel está súper alto y al final se tienen que agarrar a los pequeños fallos que haya. Por suerte o por desgracia he estado nominada 4 de 4, he hecho pleno, no sé si alguien lo ha hecho, pero yo sí y nada al final me ha tocado salir pero es un incentivo para seguir currando fuera más que nunca.

¿Cómo has vivido esa presión de recibir cada semana una nominación y no quererte ir y qué pensabas que tenías que hacer para seguir?

Es uy duro. Cuando piensas que lo has hecho bien te vuelven a nominar. Pero siempre piensas y si. Ayer hubo nominaciones que yo no me esperaba. Al final el nivel es muy alto y todos podemos ser nominados por cualquier cosa que hagas mal pero creo que yo he trabajado un montón y que todo me lo tomé de la mejor manera y creo que he aprovechado un montón las clases.

Sabemos que en la academia tenéis una psicóloga. ¿Hasta qué punto os han preparado para todo lo que se os viene encima al salir de la academia y como vas a llevar que se pueda hablar incluso de tu vida privada y para gestionar las críticas?

La psicóloga de ‘OT 2023’ es maravillosa, de hecho una vez salimos la seguimos teniendo a nuestra disposición. Es maravilloso que por fin se le dé el lugar que se merece a la salud mental. Luego yo creo que cada uno lo gestiona de forma diferente. Yo ayer no esperaba tomármelo así, me voy del sitio de mis sueños, pero hablé con ella y fue muy guay porque me dijo que me veía muy tranquila. Yo creo que todos estamos preparados, cada uno se lo tomará diferente, las críticas al final son duras y hay que evitar ver lo negativo y quedarnos con los positivos aunque sea difícil porque al final siempre vemos lo negativo.

Hay algunos compañeros que han manifestado dentro de la academia que se sienten solos como Paul, Cris o incluso Álvaro te lo comentaba a ti el otro día. ¿Cómo lo habéis vivido a nivel de grupo vosotros?

Yo creo que es muy complicado porque éramos 16 personas, cada uno diferente, con sus cosas de fuera. Y es uy raro que te estén grabando 24 horas. Sabíamos a lo que veíamos pero no es lo mismo pensarlo que vivirlo. Creo que inconscientemente se hace o Paul decía que se iba el solo pero creo que en cuanto se ha hablado todo se soluciona. Todos somos una familia, a cada uno de ellos les quiero como si fueran mis hermanos y luego si pasaba algo lo hablábamos en la habitación. Al final se necesita un período de adaptación pero todos nos queremos mucho y nos respetamos mucho todos.

Noemí Galera os dio una bronca por las faltas de respeto que os dabais entre vosotros. ¿La entendisteis? ¿Qué os dijo para que todo diera un vuelco esta semana?

Claro que la entendimos. Al final nosotros teníamos nuestros códigos, nos hablamos de una manera que quizás fuera no se entiende por la confianza que tenemos entre nosotros. Nosotros no pensábamos eso y me alegro de que nos lo dijera para poderlo arreglar. Creo que hubo un punto de inflexión y que todo cambió y todo va a ir mejorando a raíz de esa charla con Noemí. Todo es ir aprendiendo y de lo que se dice y no se dice en cámara. Espero que ahora todo vaya súper bien y que no haya más polémica, porque es feo.

Aunque ‘OT’ es un talent musical siempre se habla mucho de los shippeos. En tu caso no sé si has podido ver todo lo que se ha hablado de ti y tu relación con Álex. ¿Cómo lo vives y qué piensas de que se hable de tu vida privada?

Álex para mí ha sido un pilar fundamental en mi paso por ‘OT’. Es un amigo de verdad que me ha ayudado, me ha apoyado, que ha estado ahí siempre que le he necesitado. Le quiero muchísimo y le tengo mucho cariño. No sé muy bien lo que se ha visto desde fuera pero ya te digo que somos grandes amigos, nos queremos mucho y nos tenemos mucho respeto. Yo solo sé que sin él mi paso por el programa habría sido muy diferente.

Una de las novedades que se ha criticado mucho de esta edición es el tema de la posgala y el hecho de hacerla en el plató. ¿Cómo lo habéis vivido vosotros?

Al principio si lo pensábamos porque todos los ‘OT’ se hacían en la academia y era algo como más familiar. Pero el público es tan guay u te dan tanto cariño y ánimo aunque falles que es muy guay. A mí no me ha pesado tanto hacerlo en plató, creo que tener al público es al final el único referente que tenemos. Me ha gustado hacerlo y me he reído mucho viendo los vídeos así que yo me quedo con plató.

¿Cómo ha sido tu relación con Chenoa? ¿Cómo la ves como presentadora? No sé si te ha dicho algo ahora que has salido expulsada…

Chenoa es tan guay. Si hay alguien que nos puede entender es ella porque estuvo en lo ismo y nos daba consejos de corazón para tranquilizarnos. Creo que es una suerte tenerla. No la he podido ver desde que he salido pero me dijo que estuviera tranquila y que había hecho una gran actuación. Los abrazos que nos dio el día de mi nominación a Violeta y a mí fueron sanadores o sea que Chenoa es un 10 y la quiero mucho.

¿Has echado en falta algún consejo que te hubiese gustado saber antes de entrar a la academia?

Yo creo que un consejo que ahora mismo me daría a mi misma es permítete fallar porque mi gran fallo ha sido ese, el ser tan perfeccionista y el querer hacerlo lo mejor posible. Gracias a los profesores creo que fui ascendiendo. Hay que fallar y por mucha trayectoria o poca trayectoria que tuviera fuera vengo a aprender, no soy una Beyoncé. Entonces me hubiera faltado ese consejo de permitirte fallar y caerme.

¿Te has quedado con ganas de cantar con algún compañero o hacer algún otro estilo?

Cantar con todos mis compañeros. me da coraje por eso pero me quedo con haber cantado con Salma y Violeta, que son las supernenas y con Álvaro igual. Y en cuanto a estilo me habría gustado cantar algo de tango o algún bolero porque es algo a lo que le tengo mucho respeto. Y me hubiese gustado bailar más todavía aunque lo hice en ‘Padam Padam’.

¿Os preocupaba el éxito que pudiera estar teniendo el programa fuera al dar el salto a plataforma?

La incertidumbre siempre ha estado porque es una plataforma nueva y hacía tiempo que no se hacía el programa pero yo siempre he confiado en que iba a ir bien. Pero tampoco sé ahora mismo todo lo bien que ha ido. Solo deseábamos que fuera bien y cuando hemos ido viendo que ha venido gente tan guay como Carlos Rivera, Abraham Mateo o Vicco pues pensábamos que iba bien y estabamos más tranquilos. pero no es algo que nos preocupara mucho.

¿Quién crees que va a ganar ‘OT 2023’ y quién te gustaría?

Creo que va a ganar Naiara, la voz que tiene es que lo canta todo, da igual lo que le pongas, lo afina todo. Y tiene una presencia en el escenario brutal. Ayer hizo una bomba con Ruslana. Y me haría mucha ilusión porque también es mi amiga. me haría muy feliz que ganara cualquier compañero de hecho.

¿Has podido ver el mensaje de Lola Índigo reaccionando a tu actuación? ¿Qué sientes al ver a alguien como ella felicitarte?

Estaba con Noemí cuando he abierto Twitter y lo he visto. He flipado la verdad. Soy muy fan de ella, no me puedo creer que sepa de mi existencia. Estoy muy feliz de ver que le ha gustado lo que he hecho.

Ahora que has sido expulsada, ¿qué podemos esperar de tu carrera musical? ¿Con qué nos vas a sorprender?

Se viene mucha Denna, no estoy para nada con bajón. Imagino que me dará pero he salido con mucha fuerza porque tengo muchas ganas de trabajar y ahora tengo la oportunidad que tanto he estado esperando. Se me han cerrado muchas puertas y ahora ha llegado el momento de demostrar lo que soy. ‘OT 2023’ ha sido el despegue.

Voy a grabar una canción en enero cuando pase la navidad y no sé cuando saldrá porque no sé nada pero en cuanto pueda dar pinceladas las daré. Solo puedo decir que vais a bailar tela con la canción.