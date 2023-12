Blanca Romero sorprende con estos términos sobre ‘MasterChef’: «Jamás habría ido»

Han pasado ya unas semanas desde que TVE emitió la final de ‘MasterChef Celebrity’, que acabó con la actriz Laura Londoño (‘Café con aroma de mujer’) como ganadora frente a Álvaro Muñoz Escassi. Y aunque no llegó a la final una de las concursantes que más momentazos nos han dejado en la última edición fue Blanca Romero.

Hasta que fichó por ‘MasterChef Celebrity’ el último trabajo de Blanca Romero en televisión fue un pequeño papel en ‘Bienvenidos a Edén’, la serie de Netflix en la que interpretaba a la madre de los personajes de Amaia Aberasturi y Berta Castañé.

No obstante, su último gran papel como protagonista fue en ‘Bajo sospecha’ en el año 2015. Y es que Blanca Romero se había apartado de los focos de la televisión hasta que se enfundó el delantal para tratar de convertirse en la ganadora de la octava edición de ‘MasterChef Celebrity’.

Con motivo del estreno de su nueva película «La abadesa», la modelo y actriz ha concedido una entrevista al diario El País en la que habla del motivo por el que se apartó del cine y la televisión y que es lo que le ha hecho volver como concursante del talent de cocina de TVE.

Al preguntarla por el motivo por el que ha estado apartada, Blanca Romero es clara. «Tuve que criar sola a mi hijo. Mis padres no me podían ayudar tanto como con Lucía y no me quedaba energía para rodar. Mi calidad de vida me permitía dedicarme a él», confiesa.

Blanca Romero, alto y claro: «Jamás habría ido a ‘MasterChef'»

«Me siento una privilegiada, aunque a veces he sido mercenaria: vendí ropa que no me gustaba y defendí guiones que me parecían una gilipollez. Ahora la vida me obligó a trabajar de nuevo; si no, jamás habría ido a MasterChef», sentencia.

Sobre su paso por ‘MasterChef Celebrity’, Blanca Romero asegura que «me queda poco tiempo para mirarme el ombligo». «Me da igual ir con tres tallas más por la calle, que me vean guapa o fea, no soy menos feliz por eso. Es más, antes no hubiese permitido que la mitad de mis primeros planos en MasterChef, en los que se me ve feísima, hubieran salido a la luz», concluye.