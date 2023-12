Beatriz Archidona reconoce cómo está siendo trabajar con Ana Rosa en ‘TardeAR’ realmente

Beatriz Archidona termina el 2023 rodeada de éxito y de proyectos. La presentadora de ‘¡De viernes!’ ha hecho un repaso de su año en una reciente entrevista y se ha mostrado agradecida por la confianza de Mediaset. Antes de presentar el nuevo formato de Telecinco, la comunicadora acompañaba a Ana Rosa en su programa de la tarde. Por ello, Archidona no ha dudado en hablar sobre cómo es trabajar en ‘TardeAR’ y se ha mojado sobre las audiencias.

De presentar los viernes ‘TardeAR’ a dar el salto por las noches con ‘¡De viernes!’, así empezó y así ha terminado el año para Beatriz Archidona. La presentadora se ha sincerado en una reciente entrevista para Informalia sobre el momento profesional que vive. «Mimada no, pero sí me siento abrumada, agradecida, ilusionada y con ganas de pelear y estar a la altura», asegura Archidona. Además también habla sin tapujos sobre cómo han sido estos meses codo a codo con Ana Rosa en la tarde.

Beatriz Archidona se ha hecho con los mandos de ‘TardeAR’ después de que Ana Rosa se tomase sus vacaciones de Navidad. La presentadora no ha dudado en pronunciarse sobre el programa y la batalla por las audiencias con Sonsoles Ónega.»Ya sabíamos que esto iba a ser así. Lo que queremos es hacer un buen programa y que a la gente le guste», explica la periodista.

Beatriz Archidona se sincera sobre Ana Rosa

Santi Acosta y Beatriz Archidona en ‘¡De Viernes!’.

Durante la entrevista, habla alto y claro sobre cómo es trabajar con ‘la reina de las mañanas’. «Es como una madrina y he aprendido mucho con ella. Me he quitado muchos prejuicios y he aprendido que el contenido que des no importa: lo importante es cómo lo haces, con qué rigor y con qué respeto lo transmites», asegura Archidona.

La presentadora hace hincapié en la buena relación con la comunicadora después de tantos años de trabajo juntas. «Se puede hablar de todo y no hay que tener prejuicios. Llevo 9 años trabajando con Ana Rosa y no dejo de aprender«, apunta la presentadora de ‘¡De viernes!’. Y después de los últimos datos de audiencia del programa, Beatriz Archidona asegura que están muy tranquilos.

«Ana Rosa está muy tranquila y es optimista. Y esa es la actitud que tenemos todo el equipo. Esto es una carrera de fondo», sentencia la comunicadora sobre la competencia con Antena 3 y cómo lo viven en el equipo. «Estamos haciendo un programa muy bueno, con contenidos que a la gente le gustan y estamos muy contentos. Poquito a poco cala en el público y eso se refleja en las audiencias», añade la compañera de Ana Rosa.