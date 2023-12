Avance ‘Pecado Original’, capítulo viernes: Una alianza pone en jaque a Halit tras recobrar su poder

‘Pecado original‘, la exitosa serie turca diaria de Antena 3, ofrecerá su último capítulo de la semana este viernes 22 de diciembre en su horario habitual. La ficción emitirá así su última entrega antes de hacer un parón en su emisión el próximo lunes 25, día de Navidad, al ser festivo.

Este jueves, en el anterior episodio de ‘Pecado Original’, la vuelta de Halit al Holding supone un terremoto. Ya que Halit ha ofrecido a Ender ser su mano derecha en la empresa y Şahika está muy preocupada ante su caída. Además, Kerim seguía manipulando a Yildiz para seducirla y pasando cada vez más tiempo juntos.

¿Qué va a ocurrir en el próximo capítulo de ‘Pecado original’ que Antena 3 ofrecerá este viernes a partir de las 17:00 horas, justo después del episodio 2777 de ‘Amar es para siempre? Adelántate aquí:

‘Pecado original’ – Capítulo del viernes, 22 de diciembre

Kerim en ‘Pecado original’

En el próximo capítulo de ‘Pecado Original’, Ender comienza a trabajar en el holding como la mano derecha de Halit. Ambos se unen inesperadamente contra Sahika, algo que ha desatado todas las alertas en ella, al desconocer las verdaderas intenciones que tiene en su vuelta como presidente de la empresa, y le transmite su preocupación a Kerim, creyendo que si cae ella el directivo irá detrás también, al haberle contratado ella.

Mientras tanto, Yildiz está muy ilusionada con Kerim y no puede dejar de pensar en él. Lo que no sabe es que es un estafador profesional y solo busca seducirla para remar en su plan: robar todo el dinero del holding Argun, tras ganarse el favor de Halit.

Kerim y Mert están muy contentos de que Halit haya recuperado su poder y por consiguiente sus acciones. Algo que beneficia a su verdaderas intenciones de desplumarle la empresa. Para ello, tras el intento de Kerim de hacerse con la confianza de Halit, logra su objetivo: que Halit decida finalmente mantener a Kerim de su lado. Halit, desconocedor de que esta alianza va a poner en jaque el futuro de su empresa, está muy atento a su hijo y quiere pasar todo el tiempo posible con él.

Además, Şahika ha provocado una nueva discusión entre Ender y Kaya. La hermana de Caner acusó directamente a su cuñada de haber envenenado a su hijo, ya que, como había intentado matarla unos días antes, no le extrañaba que tratase de hacer lo mismo con sus seres queridos. Pero Şahika aseguró ser inocente y Kaya obligó a su mujer a disculparse con ella.

Ender está muy disgustada con su marido, y la veremos desahogándose con Caner y contándole que está muy enfadada con Kaya. Con todo lo que les ha hecho Şahika, no comprende cómo no se ha puesto en su lugar y no ha sacado la cara por ella delante de su hermana en la discusión.