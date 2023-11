VÍDEO: La rueda de prensa íntegra de ‘Sálvese quien pueda’, el reality de ‘Sálvame’ en Netflix

Tras el final de ‘Sálvame‘, todo hacía prever que no volveríamos a disfrutar de la esencia del formato de La Fábrica de la Tele, pero de repente apareció Netflix. Así, a pesar de los continuos desplantes de Mediaset al que durante 14 años fue su buque insignia, Belén Esteban, Lydia Lozano y compañía encontraron un nuevo hogar en la plataforma de streaming con el reality ‘Sálvese quien pueda‘.

Y el día de este renacimiento ha llegado, y en EL TELEVISERO hemos sido testigos de ello gracias a la presentación de este nuevo programa, spin-off de ‘Sálvame’. Una rueda de prensa en la que no han faltado ninguno de los protagonistas de esta aventura a Miami y México en la que se han embarcado los colaboradores del ya formato extinto de Telecinco.

Emociones a flor de piel, carpetazo al pasado en Telecinco y Terelu Campos, objetivo sus compañeros

Uno de los que ha empezado fuerte este evento ha sido Kiko Matamoros, que reconocía que a pesar de que «hemos mirado hacia atrás con perspectiva y ya desde una posición en la que en un principio nos podíamos sentir incómodos». «Echamos de menos momentos que no se han emitido, pero a más de uno le han salvado el culo», se quejaba Matamoros.

Pero si ha habido alguien que ha querido tirar de emoción en sus primeras declaraciones esa ha sido María Patiño, cuando ha reconocido que «ha sido la experiencia más sanadora de mi vida«. «Íbamos desgastados. He sido la que más ha llorado, he superado a Lydia. He sido la Bustamante», aseveraba la presentadora de ‘Socialité’.

En la misma línea de cerrar el pasado ha hablado Terelu Campos, al manifestar que «Sálvame’ se acabó, pero su espíritu no. A los detractores les va a encantar ‘Sálvese quien pueda’ porque van a tener muchos motivos para sacarnos la piel a tiras«. Una Terelu a la que sus compañeros han nominado en masa cuando uno de nuestros redactores les preguntaba por hipotéticas votaciones para expulsar a un compañero.

Kiko Hernández ha sido otro de los que han querido dedicar unas bonitas palabras a este spin-off, calificándolo como «es el programa de mi vida«. «Y creo que he estado con los mejores colaboradores que han pasado en 14 años en ‘Salvame'», añadía. El propio Kiko ha confesado que tras el rodaje, «volvimos de México con pena».

Otra de las que han estado en la presentación ha sido Chelo García Cortés, que ha vendido el nuevo proyecto como «un cóctel perfecto para seguir riendo y divirtiéndose». Víctor Sandoval, por su parte, ha querido tirar alguna pulla al decir que «nosotros no excluimos como otras personas, nosotros incluimos». Sin embargo, el ex de Nacho Polo ha sido muy directo al confesar que «Yo hubiera nominado a Terelu«.

Belén Esteban contra Mediaset: los vetos, La Fábrica de la Tele, Ana Rosa y Lydia Lozano

Por su parte, la princesa del pueblo, ahora renombrada como La Patrona, ha sido muy ácida en sus comentarios sobre Mediaset, al apuntar sobre estos 14 años de ‘Sálvame’ que «Hemos ganado dinero, pero otros han ganado más». Pero ahí no ha quedado la cosa, ya que al ser preguntada por la libertad que han tenido con Netflix, en alusión a la conocida «censura» que vivieron en Mediaset durante el último año, Belén Esteban ha apuntado que «es tan fácil trabajar sin que te den una lista de personas de las que no puedes hablar…».

Belén Esteban ha seguido siendo tan directa como siempre y ha terminado la rueda de prensa detonando varias bombas, entre ellas ha confirmado los rumores sobre que Mediaset ha roto relaciones con la productora de ‘Sálvese quien pueda’: «La Fábrica de la Tele ya es independiente. No me callo más. Ya no soy chica Mediaset. Soy de La Fábrica de la Tele -lo sigo siendo, no estoy en el paro- pero, sobre todo, soy chica Netflix. Todo ello delante de los productores, Adrián Madrid y Óscar Cornejo.

Pero si ha habido un zasca a Mediaset de la Esteban que ha hecho retumbar la sala ha sido el siguiente: «Si no lo digo reviento, el único dinero que va a ganar Mediaset este año es por Netflix, no por lo que hace». Por último, cuando le hemos preguntado por si se llevarían a Ana Rosa con ellos en la siguiente temporada, Belén ha querido tirar de ironía con su respuesta: «Está muy ocupada con ‘TardeAR'».