El bofetón de Belén Esteban a Mediaset por sacar rédito de su reality en Netflix

Solo quedan tres días para que ‘Sálvese quién pueda’, el docu-reality de ‘Sálvame’ llegue a Netflix por todo lo alto. Será el próximo viernes a las 21:00 horas en horario de prime time. Pero antes de su debut, Belén Esteban, Lydia Lozano, María Patiño, Kiko Matamoros, Terelu Campos, Kiko Hernández, Chelo García-Cortés y Víctor Sandoval han presentado este martes ante la prensa todos los detalles de este nuevo proyecto con el que La fábrica de la tele salta a Netflix.

Un encuentro al que ha acudido El Televisero y en el que Belén Esteban no se ha cortado nada al lanzar varias pullas a Mediaset ahora que parece que La fábrica de la tele se desligará completamente del grupo que les vio nacer.

Y es que ahora que parece que La fábrica de la tele y el universo ‘Sálvame’ ya es el pasado en Mediaset, Belén Esteban no tiene ningún tipo de miedo para criticar a la cadena en la que ha trabajado en los últimos 18 años de su vida primero en ‘El programa de AR’ y después en ‘Sálvame’.

Así, la princesa del pueblo, ahora «la patrona» no ha dudado en quejarse de la censura que tuvieron durante los últimos meses en Telecinco por el nuevo código ético de la cadena. «Es tan fácil trabajar sin que te den una lista de personas de las que no puedes hablar«, soltaba la colaboradora sin ningún pudor.

En otro momento dado, y a las preguntas de la prensa, Belén Esteban no se ha podido contener al lanzar un claro recado a Mediaset por su bajada de audiencia y lo poco que le están funcionando los nuevos programas. «Si no lo digo reviento, el único dinero que va a ganar Mediaset este año es por Netflix no por lo que hacen«, sentenciaba.

🔴 EN DIRECTO: Belén Esteban confirma que Mediaset sacará rédito de #SálveseQuienPueda: "El único dinero que van a ganar este año es por Netflix, no por lo que hacen"#GHVIP7N pic.twitter.com/yvnHJ7F2Od — El Televisero (@eltelevisero) November 7, 2023

Asimismo, Belén Esteban se ha mostrado muy clara al hablar de la ruptura entre Mediaset y La fábrica de la tele. Y es que mientras sus compañeros trataban de frenarla, ella ha asegurado que «la fábrica de la tele es independiente».