Un tertuliano revienta ‘Y ahora Sonsoles’ por lo que llega a decir sobre lo de Vidal-Quadras

El disparo en la cara que ha recibido Alejo Vidal-Quadras, ex-presidente del PP en Cataluña y fundador de Vox ha centrado buena parte de la escaleta de todos los programas de televisión este jueves. Es el caso de ‘Y ahora Sonsoles’ con Sonsoles Ónega donde se ha generado un debate tenso entre Antonio Naranjo y Cruz Morcillo.

Por ahora son muchas hipótesis las que se manejan desde la policía, aunque parece que lo que más cuadra es que todo ha sido ejecutado por un sicario. En ese sentido, Carlos Quilez apuntaba que el propio Vidal-Quadras al llegar al hospital había señalado al régimen iraní. «Fuentes del hospital confirman a este programa que él mismo ha dicho a los médicos que detrás de esta actuación está el régimen de Irán», explicaba el colaborador.

#ÚltimaHora



🟠 @carlosquilezl sobre el caso de Alejo Vidal-Quadras: "Detrás está el régimen de Irán, lo dice él mismo a los facultativos del Hospital".#YAS9Nov



Directo ▶️ https://t.co/Zbpc7aiHYM pic.twitter.com/COWClfXUEV — Y Ahora Sonsoles (@YAhoraSonsoles) November 9, 2023

Sonsoles Ónega «celebra» junto a Naranjo el posible origen del ataque a Vidal-Quadras

Tras escuchar el testimonio de Quilez, Antonio Naranjo tomaba la palabra para hacer un comentario muy controvertido que generaba estupor en el plató de ‘Y ahora Sonsoles’. «No quiero que suene mal pero me alegro y me alegraré si se confirma que el atacante ha sido un sicario al servicio del régimen de los ayatolás contra los que él ha peleado mucho porque si fuese un ajuste de cuentas político con la situación que vivimos en España tendría muchas consecuencias. Lo digo para llamar a la calma que hay mucha crispación», soltaba el colaborador. «Mejor que no tenga nada que ver con el contexto nacional», insistía. «La verdad es que sí«, se sumaba a decir Sonsoles Ónega.

Tras hablar con un testigo de los hechos, Antonio Naranjo volvía a tomar la palabra generando tensión con sus palabras. «Si se confirma que un régimen político externo atenta contra un ciudadano español dentro de España tenemos un problema diplomático de aúpa», destacaba el colaborador. «Primero hay que demostrarlo, es complicado vincular a un sicario con quien le paga», le matizaba Cruz Morcillo. «Es mucho especular y hay que llamar a la prudencia», apuntaba por su parte Marta García-Aller.

«Por eso es interesante que el Ministerio de Exteriores y el Ministerio del Interior den explicaciones lo antes posible», insistía Antonio Naranjo mientras Cruz Morcillo le recordaba que «no pueden». «Pueden y deben, esto no es solo una cuestión judicial y policial», espetaba Naranjo. «No, es una cuestión policial hasta que se aclare», le corregía otra vez Cruz Morcillo.

Antonio Naranjo se enfrenta con Cruz Morcillo

«Insisto, podéis decir lo que queráis pero el Ministerio del Interior debe dar explicaciones lo antes posible», insistía Antonio Naranjo. «Es que estamos en un momento policial recientísimo, solo podemos hablar de modus operandi», le replicaba Cruz Morcillo. «Muy bien, eso en las páginas de sucesos», soltaba Antonio Naranjo caldeando aún más el debate con su compañera de ‘Y ahora Sonsoles’.

Un comentario que hacía explotar a Cruz Morcillo. «En las páginas de sucesos no, aquí estamos contando información», defendía la periodista experta en crónica negra. «Antonio las páginas de política lo que estamos viendo es unanimidad», le replicaba por su parte Marta García-Aller mientras Sonsoles Ónega pedía que hablaran de uno en uno.

«Alguien debe dar algún tipo de explicación, lo digo para evitar cualquier tipo de enojo popular y crispación», defendía Antonio Naranjo. «¿Pero qué enojo popular Antonio?», se le echaba encima Cruz Morcillo. «¿No te puedes conformar con opinar lo que a ti te parezca y dejarme que yo opine lo que quiera?», le soltaba Naranjo a su compañera. «