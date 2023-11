‘Sálvese quien pueda’: ‘Sálvame’ renace en Netflix acercándose al espíritu de sus inicios

Es imposible entender a la actual sociedad española sin la existencia de ‘Sálvame‘. Su primer programa se estrenó en 2009 y el último tuvo lugar este mes de junio de 2023. Casi 14 años en emisión, para un programa amado y odiado a partes iguales. Pero si algo coincidía todo el mundo es que hacía compañía. Era algo fijo en nuestra vida. Sabías que, cada vez que encendieras la televisión por la tarde, ellos iban a estar. Matándose, riéndose, criticando… Pero ahí estaban día tras día. ‘Sálvame’ poco a poco se convirtió en una serie, con sus personajes, sus propias tramas, su intrahistoria… y ‘¡Sálvese quien pueda!’ -que llega hoy viernes 10 de noviembre a las 21 horas- las aprovecha todas. O casi.

Belén Esteban, Terelu Campos, Kiko Matamoros, Lydia Lozano, Chelo García Cortés, Víctor Sandoval, Kiko Hernández y María Patiño cruzan el Atlántico para buscar trabajo más allá de nuestras fronteras. Esa es la premisa de ‘¡Sálvese quien pueda!’, el docureality de Netflix sobre los míticos colaboradores de ‘Sálvame’. Porque están los clásicos. No aparecen Carmen Borrego, Laura Fa o Alonso Caparrós. Ni siquiera Jorge Javier Vázquez. Quizá porque no quiso, pero su presencia habría desvirtuado el programa, ya que habría girado todo demasiado en torno al presentador. Los 8 colaboradores están en su salsa. Y eso se nota. Porque si algo tiene ‘¡Sálvese quien pueda!’ es naturalidad.

Puede que ese fuera el secreto de la longevidad del formato. Sí, por supuesto que había guiones y pinganillos. Pero siempre acababa saltando todo por los aires. Por personajes como Belén Esteban o Lydia Lozano, que se negaban a ser meras espectadoras. Y así queda claro en el docureality de Netflix, ya que ambas se erigen como grandes protagonistas de los 3 episodios de la tropa en Miami. Si ya lo eran en el espacio diario de Telecinco, aquí siguen siendo las estrellas. Aunque todo está bastante bien equilibrado.

¿De qué va ‘¡Sálvese quien pueda!’?

Sigue a los ocho iconos televisivos de «Sálvame» en su intento de reciclaje profesional y televisivo. Sin trabajo en España, acabada su larga y exitosa carrera de 14 años en el programa “Sálvame” y en el “Deluxe”, toca volver a empezar, llevarse sus fotos de los pasillos donde han sido estrellas durante tantos años y buscarse la vida desde cero en Miami y en Ciudad de México.

Una amistad diferente

Ya desde la primera escena, con todos los personajes en el aeropuerto de Madrid Barajas tratando de meter en el avión el pulpillo donde Kiko Hernández daba sus bombas, ya vemos por dónde van a ir los tiros. Verles en otro hábitat que no es el suyo, que no es un plató de televisión, nos da una nueva visión de todos. Y, sobre todo, un humor más cercano al surrealismo puro de los primeros años del programa, algo que se había ido perdiendo con los años.

Verles de nuevo juntos es reencontrarse con viejos amigos que hace tiempo que no veías. Es ir a una reunión familiar en Navidad. Y en un punto, Kiko Hernández lo deja muy claro. «Somos una familia diferente. Nos podemos matar, pero si alguien se mete con uno de nosotros, vamos todos a una«. Bueno, esa máxima no siempre se cumple. Pero es cierto que se destila amor entre ellos, cariño. Son muchos años trabajando juntos, y gestos como Kiko Matamoros dando la mano a Belén Esteban para entrar en el mar, o la propia Esteban cuidado a María Patiño cuando llora, nos deja destellos de lo que hay detrás. Son una familia extraña. Pero son familia.

La tropa, destino: Miami. / NETFLIX

Es verdad que los tres episodios se pasan en un suspiro. El montaje es maravilloso, con mucho humor, mucha mala leche y, por supuesto, muchos primeros planos de Lydia Lozano. Tampoco queremos desvelaros muchos detalles de las tramas de cada uno de ellos, porque hay algunas que son merecedoras de la sorpresa. Entre ellos se atacan continuamente, y hay un toma y daca que es lo que mantiene a flote la propuesta. Lo mismo, con otros personajes, no habría funcionado. Obviamente. Porque lo que queremos es verles a ellos fuera de su hábitat. Y Netflix lo consigue.

El humor ‘Sálvame’ ha vuelto

Si hay algo que destacar de ‘¡Sálvese quien pueda!’ es su humor, y cómo saben reírse de ellos mismos continuamente. Aunque algunos se tomen demasiado en serio (no miramos a nadie, pero Terelu o Kiko Matamoros estarían en esta lista), al final saben a lo que están, a lo que han venido, y juegan continuamente a favor del espectáculo.

Recuperan los primeros años de ‘Sálvame’, ese surrealismo, ese humor absurdo, esos insultos velados (y no tan velados). Y esas situaciones dignas de un guión de ‘Paquita Salas‘. Es el ‘Sálvame’ que echábamos de menos y que sentenció al programa a bajas audiencias. Ellos lo saben y han venido a brillar… y a ser una fábrica continua de memes. El éxito está más que asegurado.

Los colaboradores de ‘Sálvame’ en ‘Sálvese quien pueda’

Lydia Lozano va siempre primera, nunca secondary

Y, si hay una estrella en estos tres primeros episodios en Miami, esa es Lydia Lozano. Ya lo dice en un momento Kiko Hernández. «Para saber cómo está Lydia, fíjate en su maquillaje. Si está perfecto, ella está bien». Y tiene razón. Lydia Lozano ha pasado de ser una periodista vilipendiada a ser una de las marcas de la casa. El programa la ha maltratado mucho, y sus lloros ya son su seña de identidad. Ella se lo toma en serio, sí, pero también sabe su categoría dentro del reparto. Sabe el lugar que le ha tocado. Juega todas sus cartas y se convierte en el personaje a seguir. Igualito que la propuesta de Homer Simpson. «Cuando Poochie no esté en escena, la gente preguntará: ¿dónde está Poochie?'». Eso nos pasa a los espectadores cuando no vemos a la periodista. Atentos al final apoteósico del segundo episodio. Historia de la televisión.

Obviamente, Belén Esteban también se lleva todas las miradas, pero eso no es ninguna sorpresa. La Princesa del Pueblo (que ahora quiere que le llamen La Patrona) se encuentra tan cómoda con el papel que le ha tocado, que da varios momentos icónicos. Juega y hace jugar. Porque no solo es ella, sino que siempre da pie a que los que están a su alrededor brillen. No opaca, apoya. Ella y Lydia son las que mejor han entendido la dinámica del programa.

Lydia Lozano, a punto de llorar. / NETFLIX

Así que, en definitiva, ‘¡Sálvese quien pueda!’ es un buen añadido a los fans de ‘Sálvame’. Se queda corto, nos deja con ganas de más. Pero funciona, hace reír, nos hace descubrir Miami desde los ojos de los 8 colaboradores. Y entre las locuras de Víctor Sandoval, el mutismo de Chelo García-Cortés, las pullas continuas de los dos Kikos o la felicidad natural de María Patiño, nos lo pasamos de maravilla.