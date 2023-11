Pipi Estrada retrata con la mayor crudeza a Terelu Campos en su momento más complicado

Este sábado, 4 de noviembre, ‘Fiesta‘ anunciaba que Pipi Estrada no estaba pasando por su mejor momento. Y así lo corroboraba él: «Llevo arrastrando un sufrimiento constante durante años». Apenas un día después, este domingo, el periodista se ha sometido en el mismo programa a una regresión hipnótica, donde ha revivido su pasado y sus traumas tras su ruptura con Terelu Campos.

Sin ser consciente de lo que estaba haciendo, Pipi Estrada ha asegurado que todos los recuerdos que tiene de la hija de María Teresa Campos «son malos»: «Se convirtió en una persona enemiga. Es una persona cruel que me hace daño, es muy cruel que me acusen de cosas que no son. No me dejan descansar, avanzar… Ella tiene un pequeño ejército. Es como una secta que de puertas para adentro se matan entre ellos, se critican y luchan por sus intereses». Mientras decía esto, el periodista deportivo pedía que lo liberaran, pues no era capaz de levantarse de la silla en la que se le estaba haciendo la regresión.

Tras la emisión de las imágenes de la sesión de hipnosis, Pipi Estrada, ya en el plató, se quedaba muy sorprendido con sus declaraciones. Además dejaba claro que no recordaba ninguna de las palabras que había dicho. Y hacía hincapié en que su ruptura con Terelu Campos la tenía más que superada, aunque hubo «daños colaterales».

Alejandra Rubio estalla contra Pipi Estrada: «¿Nos puedes dejar en paz?»

No obstante, el colaborador de ‘Fiesta’ insistía en que no quería ningún tipo de guerra con las Campos: «He vivido mucho dolor en silencio y me lo he comido yo en silencio. Estoy en un momento que estoy feliz». Sin embargo, estas declaraciones hacían saltar a Alejandra Rubio, también presente en el plató, quien no dudaba en cargar contra él. «Te aprovechas de una situación que mi madre no va a contar nunca. ¿Nos puedes dejar en paz? El que tiene que pagar a mi madre eres tú», sentenciaba la joven.

Alejandra Rubio ha sido otra de las protagonistas de la regresión hipnótica. Y es que, durante la misma, Pipi Estrada también habló de su relación con la hija de su expareja, y de la ternura que le da a día de hoy: «Ahora me mira con desprecio. Su forma de actuar con respecto a mí es una falta de respeto, pero no puedo hacer nada por cambiar. Creo que está bajo la influencia de su madre».

Ya en plató, y tras ser consciente de sus palabras, el colaborador insistía en que se había hecho mucha injusticia con él. «Perdí mi puesto de trabajo por el poder, no soy perfecto y he cometido errores», aseguraba. Alejandra, dándose por aludida, desmentía todas las palabras de su compañero. En concreto, dejaba claro que no es verdad que le tenga ternura, ya que siempre va al programa a buscar conflicto con ella.

«Sus palabras son falsas. No voy a entrar en ninguna guerra contigo. Eres un cobarde. Tú no me quieres a mí y yo a ti tampoco. ¿Por qué no te callas un poquito y nos dejas en paz?», sentenciaba la influencer, muy enfadada.