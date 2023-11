‘OT 2023’: Conoce el reparto de temas y dúos de la Gala 2 del lunes 4 de diciembre

Tras volver al escenario de ‘OT 2023’ en la gala 1 y someterse a sus primeras valoraciones por parte del jurado, los concursantes tendrán que ponerse las pilas después de que en la pasada gala el resultado no fuera demasiado satisfactorio según les comentaban Noemí Galera y Manu Guix en el repaso de gala de este martes.

Pero en ‘OT 2023’ no hay tiempo para venirse abajo. Tras repasar la gala 1, este martes Noemí Galera y Manu Guix han entregado los temas de la gala 2 a los concursantes.

En esta Gala 2 de ‘OT 2023’, Suzete y Lucas, los dos primeros nominados, tratarán de mantenerse en la academia con dos temas elegidos por ellos.

Mientras el resto de compañeros volverán a subirse al escenario por dúos para lograr cruzar la pasarela y no ser nominados por el jurado formado por Buika, Pablo Rouss, Cris Regatero y un cuarto/a invitado/a.

GRUPAL – ALLRIGHT (SUPERGRASS) – Año 1995

SUZETE – A SONG FOR YOU – LEON RUSSELL

LUCAS – «DÍGALE» (DAVID BISBAL) – Año 2002

JUANJO Y CRIS – LEAVE THE DOOR OPEN (BRUNO MARS) – Año 2021

MARTIN Y PAUL – LITTLE GREEN BAG (GEORGE BAKER) – Año 1970

ÁLEX Y VIOLETA – QUIERO DECIRTE (ABRAHAM MATEO Y ANA MENA) – Año 2022

ÁLVARO Y DENNA – EL FIN DEL MUNDO (LA LA LOVE YOU) – Año 2019

RUSLANA, CHIARA Y BEA – WALK LIKE AN EGYPTIAN (THE BANGLES) – Año 1986

OMAR, SALMA Y NAIARA – SE FUE (LAURA PAUSINI) – 1994